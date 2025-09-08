愛無邊界原來是詐團 騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬 下場曝光

詐騙集團以「健走活動小編」將被害人騙進line群，再騙被害人投資虛擬貨幣，騙走300萬元，仍食髓知味再約交款400多萬元，被害人查覺被騙，配合警方在交款時逮到車手等3人，彰化地方法院將張姓車手判刑2年3月，蘇姓、李姓監控手分別判刑1年6月、1年3月不等徒刑。

詐騙集團今年4月間在臉書社群刊登虛假獎勵廣告、「愛無邊界溫暖無邊」LINE群組連結，黃姓被害人加入群組後，詐團成員暱稱「健走活動小編」、「庭語小助理」、「林景善」、「幣耀」等開始遊說黃男投資虛擬貨幣，黃男4月底將300萬元交給前來取款的張姓車手（21歲），購得虛擬貨幣USDT幣90171個後，又依「林景善」指示，將USDT幣轉入「MRVN」網站。

隨後黃男發現受騙，即向警方報案，詐團又要騙黃男再交406萬多元，黃男假意配合，在張男再度來收款時，被警方當場逮捕，並同時逮到在附近監控交款的蘇男（22歲）和李男（22歲）移送法辦。