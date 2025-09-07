花20萬買減肥產品 71歲婦接通知「可當代言人」但要先繳100萬

71歲張姓婦人在臉書看到減肥產品廣告，已購買5次花費20萬元，近日她接獲自稱廠商人員來電，表示她瘦身有成，欲邀請她擔任減肥產品代言人，不過要先繳交100萬元代言費；張婦欣喜答應，所幸家人得知，驚覺有異帶她去派出所，經警員分析，阻止張婦損失養老積蓄。

昨天晚間張婦家人帶著她，走進台南市警第三分局海南派出所，告知有廠商要找張婦當減肥產品代言人，代言費100萬元；警員莊盛然、劉奕廷詢問來龍去脈，得知張婦之前已匯款20萬元，都有收到產品，減肥廠商應該並非詐騙集團，但這次聯繫張婦的並非原來的網路客服。

警員查詢跟張婦聯絡的LINE帳號，名稱及傳訊都使用簡體字，告知應是詐騙集團掌握張婦購買減肥產品，使用話術誘騙張婦減肥成功，可以當代言人，提供的資料都跟原來的廠商不一致，提醒張婦千萬不要上當；張婦在警員勸說下，打消擔任代言人念頭。

無獨有偶，45歲吳姓女子昨天也走進第三分局安中派出所，表示接獲未顯示號碼來電，對方聲稱是「金管會主任林華恩」，告知有人冒用吳女身分開戶，並有不明款項，若不立即匯款8萬元，帳戶將遭凍結。

吳女覺得可疑，前往派出所確認，警員陳正威、杜峻愷告知這是「假冒公務機關」的老梗詐騙，千萬不要上當。分局呼籲，政府單位絕不會以電話要求民眾匯款或操作ATM，另外，詐騙集團常利用民眾過往消費或投資經驗設局，若遇需「先付款」的邀約務必提高警覺。