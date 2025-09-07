5人被騙逾6千萬 刑事局中打中心破詐團逮27人

快訊

中央社／ 台中7日電

刑事局中部打擊犯罪中心偵辦退休婦女等5名被害人遭詐騙逾6000萬案，逮捕有天道盟背景彭姓男子等27人；警方查緝時，詐團成員逃逸，警匪田間追逐，不到20秒成功壓制送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿，刑事局主偵辦高額財損詐騙案，一名退休婦女去年接到假檢警詐騙電話，誤信調查刑案等話術，交出金融卡，導致存款新台幣500多萬遭提領一空，2房產也遭設定抵押借貸，被騙走2000多萬。

警方獲報後組成專案小組偵辦，向上溯源發現，此集團為具有天道盟背景的20歲彭姓男子等人所組成，此集團於全台各地提取詐騙贓款或收取水錢，從中獲取暴利，詐騙退休婦女及另4人，共得手6000多萬，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

警方今年4月至8月間進行5波搜索、拘提，逮捕天道盟背景的車手集團彭男、貸款金主黃男、抵押借貸控盤吳男、邱姓、鄭姓地政士等27人，拘提、通知到案。

警方更於查獲詐團收水成員時，此男子趁隙跑入田間，企圖躲避警方追捕，警匪在田間追逐，員警僅花不到20秒時間，成功壓制企圖逃跑的詐團成員。

警詢後以違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將彭男等27人移送嘉義地方檢察署偵辦。

此外，台中市太平區則有另起詐騙阻詐案件。60多歲黃姓婦人，日前要轉帳100萬到不明帳戶，大額匯款引發行員注意遂通知員警了解，婦人原稱是自己要房屋裝潢用，後又說朋友急需現金周轉，警方研判這是詐騙，向婦人說明後，成功保住婦人血汗錢。

