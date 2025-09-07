金融業退休婦想買虛擬貨幣 遇到詐團假借官方APP行騙 險丟40萬

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市金融業退休的林姓婦人，近日遇到一名網友遊說投資虛擬貨幣「日息5%」，林婦因高額獲利心動，加上對方提供下載的手機軟體，是從蘋果官方管道App Store下載，自認沒有問題，但實際上對方又提供了一段連結要林前往，隨後即要林婦提領40萬元，分批投入帳戶內，林婦前往銀行要領款時，被行員、警方認為已遭詐騙，連忙阻止。

從事金融業退休的林姓婦人（68歲）近日透過交友軟體，認識一名女網友，對方自稱是「虛擬貨幣投資達人」，更聲稱能「保證日利率5%獲利」，讓林女一時心動，加上對方提供下載的App軟體是從蘋果官方平台下載，她認為沒有問題。

不過後來林女又接獲對方指示，要將其提供的一段網址貼上後再前往操作，本月1日時還要林女前往銀行提領40萬元投資，甚至指示林女步要跟行員告知是要投資虛擬貨幣，行員發現後，趕緊聯絡第四警分局黎明所警員到場阻詐。

警方到場後，發現林女對投資標的一問三不知，也說「是LINE上的朋友教我的」，警方與行員認為林女恐已中歹徒投資陷阱，趕緊向林女說明常見虛擬貨幣投資詐騙的方式、案例，才讓林女取消領款念頭。

第四警分局呼籲，詐騙集團常透過交友軟體假冒投資專家，以「高獲利、零風險」吸引民眾入局，甚至指示受害人刻意隱瞞提款用途，以躲避銀行或警方攔阻。民眾務必謹記「高獲利必有風險」，若遇可疑投資管道或陌生人指示金錢操作，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦積蓄遭詐。

虛擬貨幣問世不到20年，已改寫貨幣交易模式，但也容易成為詐騙集團取得贓款、洗錢隱蔽金流管道。圖為坊間虛擬幣交易所，非新聞當事人。圖／報系資料照
