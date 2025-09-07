嘉義婦擁新北、台中兩地房產...遇到天道盟夥代書行詐 2500萬沒了

嘉義市退休六旬江姓婦人在新北、台中等地有房產，去年9月遇到天道盟的彭姓男子等人，以電話遭冒用、涉及刑案為由，先騙走其存款500萬元後，再要婦人與配合的貸款業者、代書聯繫，抵押房地產，貸出2000萬元也入歹徒口袋，刑事局中打清查，彭等人鎖定退休族行騙，有江婦等5人上當，損失金額逾6000萬元，檢警今年5度收網，帶回彭等27人送辦。

刑事局中打一隊清查詐騙高額財損案件，發現去年9月間，嘉義市六旬江姓婦人遇到詐騙集團以電話遭冒用、不法金流涉及刑事案件為由，先詐得江婦存戶內的500萬元。

歹徒得知江名下在新北、台中等地都有房地產後，再要江婦與配合的業者「安心貸款公司」、代書聯繫，再抵押房地產，取得2000多萬元的貸款後，也全被歹徒騙走。

刑事局中打一隊與嘉義市刑大科偵隊、第一警分局、台北市內湖警分局、台中市清水警分局等單位共辦，報請嘉義地檢署檢察官指揮後，追查金流，發現是天道盟彭姓男子（20歲）的收水集團與吳姓貸款控盤手（33歲）、黃姓貸款金主（59歲）、邱姓、鄭姓地政士等多人涉案。

檢警發現，彭男等人鎖定退休族為目標，除了江婦受害外，其餘還有4人受害，其中不乏已退休的教師、上班族等，財損遭過6000萬元，但以江婦被騙2500萬元最高。

檢警從今年4月至8月間，分5波發動搜索，在桃園市中壢區等地，查獲彭男等27人到案，警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪，移送嘉義地檢署偵辦，檢方訊問後彭等7人以2萬元至10萬元不等金額交保，一名車手收押，二名涉案少年收容，其餘請回、限制住居。