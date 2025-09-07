影／教大學生防AI詐騙要訣 清水警分局長：眼見不為憑

詐騙猖獗，台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學向大學生說，今年8月某日，一天內全台就被詐440件，損失高達1億7千多萬元，他以AI詐騙實例提醒大學生，也教大家防AI詐騙要訣「眼見不為憑 ，耳聽不為證」，並和家人親友約定「通關密語」，因應已來臨的AI詐騙手法。

開學前夕，台中市靜宜大學為維護學生在校安全，舉辦「全校導師輔導座談會」，也邀請中市清水警分局分局長鄭鴻文向全校導師針對「反詐騙、反毒、婦幼安全及交通安全」進行專題宣講，強化校園安全意識。

鄭鴻文分局長宣講時，螢幕前秀出一張，警政署打詐儀表板，醒目的數據，吸引老師目光，他指著螢幕表示，詐騙案件層出不窮，警方當前最重視，連總統都很重視，重視程度可說是國家級，光是今年8月的某日「一天內全台就被詐440件，損失高達1億7千多萬元」。

他表示，近年詐騙集團結合新科技與心理操縱，常見的手法包括使用AI深偽技術為愛情詐騙、投資詐騙及視訊裸聊詐騙等，讓社會大眾防不勝防，其中裸聊詐騙對年輕族群危害尤深，詐騙集團會先傳送裸照或性感照，引誘被害人進行視訊裸聊，畫面結束，開始以散布私密影像威脅，要求被害人匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費，他提醒「千萬不要視訊裸聊」，最好的防範就是 「不拍、不傳、不留私密照」。

鄭鴻文以真實AI案例講解，他說曾有位父親接獲就讀大學的小孩電話，表示自己騎車與高級進口轎車發生交通事故，急需一筆金錢對方才會放他離開，等父親匯款後向大學生求證，才發現對方以AI合成大學生的聲音及影像行騙，他提醒可與家人與親朋互設定「通關秘語」以破解AI。