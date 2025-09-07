影／教大學生防AI詐騙要訣 清水警分局長：眼見不為憑

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐騙猖獗，台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學大學生說，今年8月某日，一天內全台就被詐440件，損失高達1億7千多萬元，他以AI詐騙實例提醒大學生，也教大家防AI詐騙要訣「眼見不為憑 ，耳聽不為證」，並和家人親友約定「通關密語」，因應已來臨的AI詐騙手法。

開學前夕，台中市靜宜大學為維護學生在校安全，舉辦「全校導師輔導座談會」，也邀請中市清水警分局分局長鄭鴻文向全校導師針對「反詐騙、反毒、婦幼安全及交通安全」進行專題宣講，強化校園安全意識。

鄭鴻文分局長宣講時，螢幕前秀出一張，警政署打詐儀表板，醒目的數據，吸引老師目光，他指著螢幕表示，詐騙案件層出不窮，警方當前最重視，連總統都很重視，重視程度可說是國家級，光是今年8月的某日「一天內全台就被詐440件，損失高達1億7千多萬元」。

他表示，近年詐騙集團結合新科技與心理操縱，常見的手法包括使用AI深偽技術為愛情詐騙、投資詐騙及視訊裸聊詐騙等，讓社會大眾防不勝防，其中裸聊詐騙對年輕族群危害尤深，詐騙集團會先傳送裸照或性感照，引誘被害人進行視訊裸聊，畫面結束，開始以散布私密影像威脅，要求被害人匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費，他提醒「千萬不要視訊裸聊」，最好的防範就是 「不拍、不傳、不留私密照」。

鄭鴻文以真實AI案例講解，他說曾有位父親接獲就讀大學的小孩電話，表示自己騎車與高級進口轎車發生交通事故，急需一筆金錢對方才會放他離開，等父親匯款後向大學生求證，才發現對方以AI合成大學生的聲音及影像行騙，他提醒可與家人與親朋互設定「通關秘語」以破解AI。

交通安全方面，鄭鴻文以近日媒體報導梧棲區發生大貨車因內輪差及視覺死角等造成女騎士不治等交通案例做為宣講，提醒應特別注意行人與大型車輛互動的風險，記住一觀念「遠離大型車就對了」。

台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學以AI詐騙實例，教大學生防詐要領。圖／警方提供
台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學以AI詐騙實例，教大學生防詐要領。圖／警方提供
台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學以AI詐騙實例，教大學生防詐要領。圖／警方提供
台中市清水警分局長鄭鴻文昨到靜宜大學以AI詐騙實例，教大學生防詐要領。圖／警方提供

