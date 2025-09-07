聽新聞
幣想洗錢12億 北屯門市也涉案

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」被控勾結詐騙集團洗錢十二億七千萬元，旗下台中北屯門市也涉案，檢方查出該門市出資者、尤姓加密貨幣講師與胞弟共謀，找白姓男子當中間人和詐團合作，九名投資人砸了五二六萬元買泰達幣，卻全部打入詐團電子錢包。台中地檢署依加重詐欺罪嫌起訴三人。

檢警調查，尤（四十一歲）曾任交易程式分析師、加密貨幣講師，他出資成立幣想北屯門市，由胞弟（卅九歲）擔任店長，與白姓詐團成員（廿六歲）合作，透過白居間牽線，引導想買虛擬幣的民眾加入北屯門市官方ＬＩＮＥ帳號購買泰達幣。

檢警查出尤隱身幕後，讓胞弟向被害民眾收取受騙款項，尤則持續向白提供引導被害人上門的話術，以及到門市交易的注意事項，白再向詐團回報付款狀況。

去年八月有九位民眾被騙，對方以投資加密貨幣「穩賺不賠」等話術，要他們到指定的北屯門市，持實際上由詐團掌握的電子錢包交易，前後砸了五二六萬多元買泰達幣。只要民眾上門消費，尤姓兄弟就會聯絡幣想交易所總部，名義上是將現金轉換成加密貨幣，實際卻將泰達幣打入詐團的電子錢包。尤、白透過交易抽成獲利，後來被害人想贖回，卻被以要繳高額保證金受阻，才驚覺受騙。

檢方訊時，尤姓兄弟全部坦承，白也認罪並指證全案犯罪模式，表示自己擔任尤姓兄弟與詐團的中間人，負責協助詐團引導被害人到北屯門市買泰達幣。

檢方勘驗手機對話，發現詐團貼了今年四月廿八日幣想科技遭查緝的新聞，並稱「那個北屯店長，飛機（Telegram）內容刪一刪」。檢方認定白與尤姓兄弟犯參與組織、洗錢、加重詐欺罪，從重依加重詐欺罪起訴，移審後台中地院裁定三人接續羈押。

詐騙 洗錢 虛擬貨幣 加密貨幣

