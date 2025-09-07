返國移工賣銀行帳戶 打詐漏洞

國內外籍人士涉詐情況越來越嚴重，除持觀光簽來台的外籍人士當車手外，現在詐騙集團也鎖定在台移工，專門收購移工的銀行帳戶當人頭，部分移工結束工期返國前，本著「不賺白不賺」心態賣帳戶給詐團。政府去年修法加重提供人頭帳戶的刑罰，嚇阻民眾提供帳戶，但返國移工的帳戶，可能成為防詐政策漏洞。

刑事局日前偵破越南移工車手、收簿手集團，專門收購移工存摺、提款卡，再交給台灣幫派詐騙機房使用，詐團以假網拍手法詐騙，民眾匯款到越南移工帳戶，再由越南車手取款，贓款由台灣詐騙水房以虛擬貨幣洗錢至境外。

刑事局指出，政府去年修改洗錢防制法，加重提供人頭帳戶者刑罰，加上金管、金融機構嚴加審查異常帳戶，台灣人頭帳戶大為減少；十年前台灣民眾賣給詐團的人頭帳戶，一本存摺賣三千元，但現在一本存摺就喊價到三、四十萬元，可見人頭帳戶稀缺已造成詐團「困擾」。

但詐團發現，在台移工也會開立本國銀行帳戶，另闢蹊徑收購移工帳戶當人頭，部分移工不知違法，被詐團話術誘惑賣出，也有逃逸移工為生存，賣帳戶給詐團變現。部分即將返國的移工，一來台灣帳戶回國後不再使用，二來有錢賺，三來就算被查出，人也早已回國，台灣警方莫可奈何，便出賣帳戶。

警方指出，台灣帳戶喊價到四十萬元還不一定買到，移工帳戶只要兩萬元上下即可收購；為讓取款時不會露出破綻，部分詐團吸收移工當車手取款，形成外籍車手、收簿的共犯結構。

警方已經注意到移工人頭帳戶問題，除相關主管機關加強對移工宣傳防詐觀念外，也希望修改政策，未來移工返國前，台灣帳戶可以註銷再離開，但因帳戶註銷一事牽涉跨部會決定，短時間內還無法實施，警方擔心這段空窗期，移工帳戶恐成防詐政策罅隙。