外籍車手遽增 警：恐成防詐破口

刑事局日前偵破越南移工組成的車手、收簿手集團，警方循線逮捕越南籍主嫌阮姓移工，圖為警方壓制畫面。記者廖炳棋／翻攝

政府全力打詐，但來台觀光的外籍人士或在台移工涉詐情況越來越嚴重；警政署統計，去年警方共逮捕七五三名外籍車手，但今年光是一月至九月，被逮外籍車手就多達一○六六人。

警方表示，許多外籍人士持觀光簽證來台當詐團車手，苗頭不對就搭機返國，若不防堵將成防詐破口。

警政署統計，前年全國共逮捕八十九名外籍車手，去年急遽攀升到七五三人，今年前三季人數更已破千；警方逮捕外籍車手最多的縣市，是首都台北。

台北市前年逮捕外籍車手廿七人，去年逮捕五十二人，今年一至九月則抓到九十三人，人數快速增長。台北市今年逮獲的外籍車手，以馬來西亞籍卅九人最多，大陸港澳人士廿二人居次，越南人十八人排第三。

刑事局警官觀察，各國車手來台詐騙的工作型態，因國情而有所不同，以台北市查獲人數最多的馬國車手來說，由於馬國有華人生活圈文化，不少馬國車手熟悉華人環境，華裔也能講中文，因此馬國車手多擔任可與民眾接觸的面交取款任務。

對岸車手以港澳人士居多，除擔任取款車手外，由於港澳人士的衣著舉止更接近觀光豪客，不少港澳車手被詐團派去百貨商場盜刷購物。

越南車手除少數觀光來台，多數是在台逃逸移工為賺錢而投身詐團，因語言不通，多負責到自動櫃員機取款，不用與人溝通。

台北市警內湖分局日前逮捕五十一歲馬籍陳姓女車手，她說在小紅書看到詐團刊登的求職廣告，宣稱只要協助收款，就可免費來台旅遊。陳女抵達台灣後，就被詐團收走護照，並安排旅館住下，根據詐團發的工具手機四處取款，除食宿交通免費外，一天還能賺取約三五○元馬幣，折合台幣兩千五百多元。

被逮外籍車手，多聲稱是在網路求職被騙，以為來台觀光兼職，卻變成詐團共犯；一名派出所所長說，這有點類似幾年前台灣人被騙去柬埔寨從事詐騙，現在反過來是騙外國人來台灣當車手。

警方分析，政府近年打詐力道不斷加強，台灣人車手人數減少，詐團才將主意打到外國人身上，部分外國人明知要當車手，但因機票食宿免費又有錢賺，隨時可搭機回國，警方追查不易，導致外籍車手越來越多。