獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢方查出尤姓加密貨幣講師與弟弟共謀，找白姓男子當中間人與詐團合作，釀9人上門砸了526萬元買泰達幣，卻全部打入詐團電子錢包，偵結依加重詐欺罪嫌起訴3人。

檢警調查，尤男（41歲）曾任交易程式分析師、加密貨幣講師，他出資成立幣想北屯門市，由弟弟（39歲）擔任店長，與詐團成員白姓男子（26歲）合作，透過白擔任中間人牽線，引導想買虛擬幣的民眾加入北屯門市官方LINE帳號聯繫購買泰達幣。

檢警查出，尤男隱身幕後，讓弟弟向被害民眾收取受騙贓款，尤則持續向白提供引導被害人上門的話術，以及到門市交易的注意事項，白則向詐團回報付款狀況。

2024年8月有9位民眾被詐團騙，對方以投資加密貨幣「穩賺不賠」等話術，要民眾到指定的北屯門市，持實際上由詐團掌握的電子錢包交易，前後砸了526萬6650買泰達幣。

只要民眾上門消費，尤姓兄弟就會聯絡幣想交易所總部，名義上是將現金轉換成加密貨幣，實際卻將泰達幣打入詐團的電子錢包，尤、白透過交易抽成獲利，後來被害人想贖回，卻被以要繳高額保證金受阻，這才驚覺受騙。

檢方訊時，尤姓兄弟全部坦承，白也認罪並指證全案犯罪模式，表示自己擔任尤姓兄弟與詐團的中間人，負責協助詐團引導被害人到北屯門市買泰達幣，尤還交代他「提醒詐團引導正確」、「要到北屯門市」，不然被害人都跑去其他門市交易。

檢方勘驗手機對話，發現詐團貼了今年4月28日幣想遭查緝新聞，並稱「那個北屯店長，飛機（Telegram）內容刪一刪」。

檢方認定，尤姓兄弟、白男涉犯參與組織、洗錢，及加重詐欺，偵結從重依後者起訴，檢方移審後法院裁定3人接續收押。

台中地檢偵辦幣想北屯門市勾結詐騙集團，依加重詐欺起訴負責人尤姓兄弟等3人。記者曾健祐／攝影
台中地檢偵辦幣想北屯門市勾結詐騙集團，依加重詐欺起訴負責人尤姓兄弟等3人。記者曾健祐／攝影

