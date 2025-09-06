快訊

花419萬買宇宙隕石改運！鑑定竟是人造玻璃 法院判還錢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣楊姓女子到某心靈會館參加活動結識林姓姊妹，花費400多萬元陸續購買牟尼珠、沉香串珠、隕石等物改善厄運，後來驚覺受騙提告。彰化地方法院審結，林姓姊妹應賠償楊女損害419萬1千元。可上訴。

判決書指出，楊女4年多前（民110年間）受邀到某心靈會館參加品香和串珠活動，經會館老闆夫婦引薦結識林姓姊妹，並吐露適逢諸多不順遂之事。林姓姊妹取出自「中國普陀山」迎回的牟尼珠、沉香串珠、隕石等物展，稱有「古佛（觀音菩薩）降臨加持、可改善厄運」，如要購買須先向心靈會館供奉的古佛擲筊杯，如經應允始得購買。

楊女加入林姓姊妹成立的LINE「南海古佛清淨地」群組，同年4月至10月陸續匯款計419萬1000元購買牟尼珠等物，10月底現金100萬元購買沉香串珠，及至翌年李姓友人退群，經楊女私下詢問，李女告知牟尼珠等物均屬廉價品，卻假藉神佛降臨、附著，佯裝真品來高價出售，李女因退回商品並取回價金而沒提告。

楊女多次要求林姓姊妹出示鑑定書不被理會，即自行把隕石送到台灣寶石學院暨鑑定所，鑑定隕石竟是人造材料的玻璃合成物，恍然知悉遭林姓姊妹夥同心靈會館老闆夫婦以「神蹟」等話術欺瞞、糊弄，楊女要求退貨返還，林姓姊妹匯退48萬7千元，其餘未退。

林姓姊妹稱，楊女購買後鑑賞數周、數月確認品質為上品或值得收藏後才付款，還會要求打8折，顯然楊女未有所稱遭詐欺而陷於錯誤，或是受脅迫而同意購買的情形，如今時隔許久才來訴請退還買賣價金，應不合理。林姓姊妹又稱，玻璃隕石定義有兩種，並非欺騙。

李女證稱，被心靈會館老闆邀請參加品香會，品香過程中老闆不停打嗝說「仙佛滿室，神來了。」老闆娘不停流眼淚，但李女自稱沒有任何感覺。

彰化地院認為，林姓姊妹出售的沉香串珠與天然宇宙隕石，經鑑定結果為沉香木、人造材料玻璃，顯然有成分組成上無法補正物的瑕疵，楊女主張解除買賣契約並請求林姓姊妹退還買賣價金，核屬有據，扣除匯退金額，林姓姊妹應給付楊女419萬1000元。

彰化地方法院認為楊姓女子買到假貨，主張解除買賣契約並請求林姓姊妹退還買賣價金，核屬有據。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院認為楊姓女子買到假貨，主張解除買賣契約並請求林姓姊妹退還買賣價金，核屬有據。記者簡慧珍／攝影

隕石 老闆娘

