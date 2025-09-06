影／忍不住！淡水老翁帶金條怒抓詐騙車手 路過高中女生被嚇到

新北市淡水1名68歲老翁之前被假警察騙走280萬元，後來真警察聯繫他反而不太願意相信，最後終於答應配合演戲引誘詐騙集團現身。日前老翁一看到車手忍不住動手，嚇到路過的高中女學生和埋伏在旁的員警，趕緊衝出來接手。

據了解，高雄市三民警分局近期偵辦詐騙案發現其中1名被害人住在淡水，於是8月底通報淡水警分局，繼而查出退休之後擔任保全的獨居老翁，7月初接到詐騙集團假冒警察來電，誆稱他的銀行帳戶涉及洗錢案，必須交出提款卡與密碼供監管，對方甚至知道他有瑞士銀行發行的黃金條塊。

老翁於是分3次面交提款卡和金條，損失約280萬元。淡水警方聯繫老翁時，甚至被懷疑遇到騙子，還想打電話向詐騙集團求證，令承辦員警哭笑不得，耐心解釋之後他才恍然大悟，同意配合警方設局誘捕。

2日傍晚老翁找了年齡相仿的鄰居陪同，依詐團指示前往淡水重建街再度面交市值約135萬元的金條，當他看見33歲許姓車手現身，想起之前受騙損失慘重怒不可遏，忍不住和鄰居合力壓制車手。

當時路過的高中女學生和其他民眾，看見2個老人氣呼呼把年輕人壓制在地上，都被嚇到。埋伏在旁的員警也被嚇到，「當初可沒叫你動手抓人啊！」員警趕緊衝出來逮捕車手，還在他身上搜到3顆毒品依托咪酯煙彈。警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885