詐騙粉絲撈千萬 孫安佐表姊求刑5年

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉入男子蘇逸文為首的感情詐騙集團，詐團利用網紅吸引粉絲關注，再冒用藝人名義和粉絲曖昧聊天，詐騙粉絲購買寫真集，不法金額一七一三萬餘元，台北地檢署昨依詐欺危害防制條例起訴卅五人。

起訴指出，主嫌蘇逸文、楊安仁、阮博辰惡性重大，求刑十五年以上，併科罰金五千萬；製作人、聊天手十七人及林沐希等十二名網紅藝人求刑五年以上；律師陳明珠涉洩密、湮滅隱匿證據，犯後態度不佳，建請量處一年以上徒刑。

據調查，蘇逸文、楊安仁、阮博辰於二○二三年發起「假交友真詐財」詐騙集團，通緝中的金主蘇逸竹，與蘇逸文指示阮博辰成立潘朵拉傳藝公司、楊安仁設立唯恩工作室，並由蘇逸文設立詐騙機房，使用藝人ＬＩＮＥ、ＩＧ帳號，和粉絲培養感情，詐騙粉絲買寫真集。

檢方清查與詐團配合的網紅有林沐希（沐希）、游家榆（朵拉）、鍾侑佑（梗梗）、黃馨瑩（莉婭、彤彤）、盧慧珍（Amy）、張又蓁（歐若拉）、林函蓓（Amber）、郭唯涵（糯糯）、馮祥茹（vivi）、李宛伶（Lisa）、張恩婷（Grace）、簡文惠（文文）等十二人。檢方批網紅利用粉絲愛慕配合詐欺犯罪，情節重大。

據調查，聊天手冒用林沐希名義，陸續與四名粉絲假交往，聲稱「爸爸死了、媽媽跑了、還要照顧失智的阿嬤」，如果爭取新合約達業績，可拿到百萬簽約金，能解決錢莊債務；如未達標，恐有生命危險，並以女友身分要求買寫真「證明真心」，且贊助商反悔不贊助，若未補齊二○○本銷量，將「兼差」陪老闆。

檢方查出，詐團創建的網紅人設和戀愛劇本包括，家境不好，需要扛父親賭債，業績不足會被迫拍露點性感寫真，不想被其他人看見露點，希望被害人可買下全部寫真，沒賣完會被迫再拍露乳寫真，追討百萬違約金。

還有贊助商要求拍Ａ片補足寫真集數量，抑或是陪睡、去陪酒等話術；網紅承諾若達成業績會一起承擔風雨，暗示可能會結婚，直到被害人沒有現金，還要求刷卡、貸款支付寫真費用，最後等被害人沒有資力，就冷落封鎖被害人。檢方統計，共有四十八名粉絲誤以為和網紅交往，掏錢購買電子寫真，累計被騙一七一萬餘元。