快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

曾發遇險訊號…「勝隆漁61號」船上載11船員失聯 漁業署全力搜尋

女友被新加坡夜店囚禁？ 內湖警識破感情詐騙逮馬籍女車手

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市內湖警分局港墘派出所，日前接獲台灣銀行內湖分行通報，一名林姓男子要提領31萬元，匯款解救被新加坡夜店囚禁的女網友，行員一聽就認為是詐騙，趕緊通報警方，警方到場後勸告阻止，並由林男配合，逮捕來台當車手馬來西亞陳姓女車手。

警方到場時，詢問林男如何認識女網友，林男聲稱在臉書結識楊姓新加坡籍女子，兩人網交許久後林男對她有感情，楊女日前聲稱遭新加坡夜店控制行動，需交付新台幣31萬元贖金才能脫身，林男才焦急要到銀行取款，警方研判這是典型的感情詐騙手法。

警方分析研判雙方對話紀錄，發現詐團要派遣取款車手到林男住處面取金錢，警方速與林男配合返家埋伏，成功於現場逮捕51歲馬來西亞籍陳姓女車手，現場查扣手機3支、收款收據、工作證、SIM卡等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方發現，陳嫌在小紅書社群媒體瀏覽貼文，發現詐騙集團以免費到台灣旅遊為誘餌，稱協助收取投資款項，就能無償獲取機票及旅費，她一時不察陷入假求職陷阱成為詐團車手，遭警方查獲才得知遭詐騙集團利用懊悔不已。

內湖分局警方逮捕馬籍女車手。記者廖炳棋／翻攝
內湖分局警方逮捕馬籍女車手。記者廖炳棋／翻攝

車手 內湖 馬來西亞 詐騙集團

延伸閱讀

判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

江祖平認了是性侵被害人 內湖警試圖聯繫江製作筆錄

北市高溫警特報恐出現38°C高溫 內湖已衝37.5°C

相關新聞

網紅詐騙粉絲買寫真 林沐希代聊手裝可憐：爸死媽跑嬤失智

台北地檢署破獲假交往真詐騙集團，詐團招募網紅配合製作人、代聊手創建的悲慘人設，和男粉絲互動、約會，從中詐騙48名粉絲17...

女友被新加坡夜店囚禁？ 內湖警識破感情詐騙逮馬籍女車手

台北市內湖警分局港墘派出所，日前接獲台灣銀行內湖分行通報，一名林姓男子要提領31萬元，匯款解救被新加坡夜店囚禁的女網友，...

越南移工找同鄉組車手集團、收購人頭帳戶 刑事局逮15移工

24歲阮姓越南移工3年前來台，發現詐團產業利潤豐厚，因此專找越南逃逸移工成立車手集團，又專門收購越南籍移工的人頭帳戶；阮...

富邦集團與台中高分檢、台中市府簽MOU 形成跨域防詐網路

詐騙集團侵害人民財產權，更破壞人與人之間的信任，富邦人壽與台北富邦銀行，和台灣高等檢察署台中檢察分署、台中地檢署、南投地...

防堵虛擬幣洗錢 法務部與金管會啟動跨部會合作機制

調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪，多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北台灣假個人幣...

「日薪5000元」外籍車手暴增 北市警已抓93人…馬籍最多

台北市警方積極查緝外籍車手，今年迄今已查獲93人遠超去年52人，國籍又以馬來西亞籍最多、香港次之，警方指出，詐騙集團打著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。