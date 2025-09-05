女友被新加坡夜店囚禁？ 內湖警識破感情詐騙逮馬籍女車手

台北市內湖警分局港墘派出所，日前接獲台灣銀行內湖分行通報，一名林姓男子要提領31萬元，匯款解救被新加坡夜店囚禁的女網友，行員一聽就認為是詐騙，趕緊通報警方，警方到場後勸告阻止，並由林男配合，逮捕來台當車手的馬來西亞陳姓女車手。

警方到場時，詢問林男如何認識女網友，林男聲稱在臉書結識楊姓新加坡籍女子，兩人網交許久後林男對她有感情，楊女日前聲稱遭新加坡夜店控制行動，需交付新台幣31萬元贖金才能脫身，林男才焦急要到銀行取款，警方研判這是典型的感情詐騙手法。

警方分析研判雙方對話紀錄，發現詐團要派遣取款車手到林男住處面取金錢，警方速與林男配合返家埋伏，成功於現場逮捕51歲馬來西亞籍陳姓女車手，現場查扣手機3支、收款收據、工作證、SIM卡等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。