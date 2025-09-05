快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

曾發遇險訊號…「勝隆漁61號」船上載11船員失聯 漁業署全力搜尋

聽新聞
0:00 / 0:00

越南移工找同鄉組車手集團、收購人頭帳戶 刑事局逮15移工

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

24歲阮姓越南移工3年前來台，發現詐團產業利潤豐厚，因此專找越南逃逸移工成立車手集團，又專門收購越南籍移工的人頭帳戶；阮嫌與弘仁會詐騙機房、天道盟太陽聯盟水房合作，至少上百名民眾受害，被騙走數千萬元。刑事局國際科接獲線報，從去年11月至今年8月，陸續逮捕阮嫌等越南籍嫌犯15人。

刑事局國際科去年接獲線報，有越南車手及收簿手流竄全台，追查後發現，越南籍集團阮姓主嫌每天橫跨全台各縣市，以新台幣16000元至21000元不等價格，向外籍收簿手收購移工的帳戶提款卡，並配發隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交外籍車手到ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

收購的移工存摺、提款卡，交給具有弘仁會背景的詐騙機房使用，機房以假網拍手法詐騙，民眾下單匯款到外籍移工帳戶，再由外籍車手取款，再上交阮姓主嫌保管，阮姓主嫌將贓款交給桃園地區的太陽聯盟詐騙水房，由他們以虛擬貨幣洗錢至境外。

警方從去年11月下旬起，展開密集查緝行動，5波勤務分別緝獲外籍車手頭、取簿手、全國收水手集團，再溯源緝獲隱身幕後遙控的台灣籍集團林姓首腦經營的「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由兩黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」。

警方查扣泰達幣388888顆（約新台幣1116萬元）、現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、依托咪酯、大麻及愷他命等不法贓證物。

警方查獲越南籍阮姓主嫌等15人、台灣籍林姓男子等4人，其中越南籍阮姓主嫌已由台中地方法院一審判決12年6月有期徒刑；車手頭阮姓男子判10年2月有期徒刑；林姓男子等4人由台中地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪、詐欺等罪責偵結起訴，並具體求刑30年有期徒刑。

警方逮捕並解送越南籍阮姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕並解送越南籍阮姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕並解送弘仁會陳姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕並解送弘仁會陳姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方攻堅壓制阮姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方攻堅壓制阮姓男子。記者廖炳棋／翻攝
詐團假網拍的商品。記者廖炳棋／翻攝
詐團假網拍的商品。記者廖炳棋／翻攝

車手 越南 移工 詐騙 詐欺

延伸閱讀

與台灣黑幫洗錢水房、詐欺機房合作 越籍車手集團主嫌判12年6月

資產公司誆投資不動產獲利3.7億 負責人等7人羈押

刑事局：強化跨境執法及救援合作 全力打詐

「雨刷」蔡政宜年洗錢逾200億 「打帶跑」戰術躲偵查

相關新聞

網紅詐騙粉絲買寫真 林沐希代聊手裝可憐：爸死媽跑嬤失智

台北地檢署破獲假交往真詐騙集團，詐團招募網紅配合製作人、代聊手創建的悲慘人設，和男粉絲互動、約會，從中詐騙48名粉絲17...

女友被新加坡夜店囚禁？ 內湖警識破感情詐騙逮馬籍女車手

台北市內湖警分局港墘派出所，日前接獲台灣銀行內湖分行通報，一名林姓男子要提領31萬元，匯款解救被新加坡夜店囚禁的女網友，...

越南移工找同鄉組車手集團、收購人頭帳戶 刑事局逮15移工

24歲阮姓越南移工3年前來台，發現詐團產業利潤豐厚，因此專找越南逃逸移工成立車手集團，又專門收購越南籍移工的人頭帳戶；阮...

富邦集團與台中高分檢、台中市府簽MOU 形成跨域防詐網路

詐騙集團侵害人民財產權，更破壞人與人之間的信任，富邦人壽與台北富邦銀行，和台灣高等檢察署台中檢察分署、台中地檢署、南投地...

防堵虛擬幣洗錢 法務部與金管會啟動跨部會合作機制

調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪，多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北台灣假個人幣...

「日薪5000元」外籍車手暴增 北市警已抓93人…馬籍最多

台北市警方積極查緝外籍車手，今年迄今已查獲93人遠超去年52人，國籍又以馬來西亞籍最多、香港次之，警方指出，詐騙集團打著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。