越南移工找同鄉組車手集團、收購人頭帳戶 刑事局逮15移工

24歲阮姓越南移工3年前來台，發現詐團產業利潤豐厚，因此專找越南逃逸移工成立車手集團，又專門收購越南籍移工的人頭帳戶；阮嫌與弘仁會詐騙機房、天道盟太陽聯盟水房合作，至少上百名民眾受害，被騙走數千萬元。刑事局國際科接獲線報，從去年11月至今年8月，陸續逮捕阮嫌等越南籍嫌犯15人。

刑事局國際科去年接獲線報，有越南車手及收簿手流竄全台，追查後發現，越南籍集團阮姓主嫌每天橫跨全台各縣市，以新台幣16000元至21000元不等價格，向外籍收簿手收購移工的帳戶提款卡，並配發隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交外籍車手到ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

收購的移工存摺、提款卡，交給具有弘仁會背景的詐騙機房使用，機房以假網拍手法詐騙，民眾下單匯款到外籍移工帳戶，再由外籍車手取款，再上交阮姓主嫌保管，阮姓主嫌將贓款交給桃園地區的太陽聯盟詐騙水房，由他們以虛擬貨幣洗錢至境外。

警方從去年11月下旬起，展開密集查緝行動，5波勤務分別緝獲外籍車手頭、取簿手、全國收水手集團，再溯源緝獲隱身幕後遙控的台灣籍集團林姓首腦經營的「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由兩黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」。

警方查扣泰達幣388888顆（約新台幣1116萬元）、現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、依托咪酯、大麻及愷他命等不法贓證物。