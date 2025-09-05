富邦集團與台中高分檢、台中市府簽MOU 形成跨域防詐網路

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

詐騙集團侵害人民財產權，更破壞人與人之間的信任，富邦人壽與台北富邦銀行，和台灣高等檢察署台中檢察分署、台中地檢署、南投地檢署、彰化地檢署、苗栗地檢署、台中市政府等，攜手阻詐，正式簽署反詐騙合作意向書（MOU），以「阻詐資訊交互」與「防詐觀念宣導」為核心，公私協力，落實行動。

此次合作，核心目標是強化防詐知識傳遞，促進跨部門、跨領域協同合作，進一步擴大反詐防線。富邦人壽獨立董事陳建宏表示，富邦集團在防詐與社會責任的努力未曾懈怠，盼能與檢察機關、台中市政府攜手合作，推動更多防詐行動。

除了檢察系統大力支持，富邦計畫與台中市教育局、警察局合作，針對高中職校園進行防詐宣導活動，並為教職員設計專題講座，預計展開50場。透過講座，深入探討詐騙手法、個資外洩風險及正確應對方式，希望透過教育，將防詐意識擴展成全社會共同參與的防護網。

詐騙集團侵害的不只是民眾的財產權，人與人之間的信任也被破壞，陳建宏表示，詐騙導致受害者未來對所有事情無法信任，呼籲政府與民間持續努力，減少詐騙事件發生，保護每一個家庭免受摧殘。

攜手阻詐，富邦集團已和台北市政府展開合作，這次和台中市政府的合作擴大規模，根據上次經驗，建立打詐阻詐的模型範本後，未來可能擴大到其他縣市，希望在北中南都有據點。陳建宏表示，期盼如此合作模式有助建立民眾防詐概念，因此提高詐騙集團成本，讓詐團遠離台灣。

陳建宏指出，一直以來，富邦集團在董事會討論議題，都著眼於社會責任，尤其提供公平待客的友善金融服務，以及防止詐騙，富邦向來積極努力，盼成為企業界模範與標竿。陳建宏是此次防詐合作行動的主要推手、長期投入在醫療人權、環境保護、企業永續與社會安全網的建構，展現深刻關懷。

富邦人壽、台北富邦銀行與台中市政府等，攜手防止詐騙。圖／富邦人壽提供
攜手阻詐，富邦人壽與台北富邦銀行，和台灣高等檢察署台中檢察分署、台中地檢署、南投地檢署、彰化地檢署、苗栗地檢署等一起合作。圖／富邦人壽提供
富邦人壽獨立董事陳建宏表示，富邦集團在防詐與社會責任的努力未曾懈怠，盼能與檢察機關、台中市政府攜手合作，推動更多防詐行動。圖／富邦人壽提供
