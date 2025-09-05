防堵虛擬幣洗錢 法務部與金管會啟動跨部會合作機制
調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪，多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北台灣假個人幣商案，同時揭露詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者，藉由虛擬資產跨境流通與穩定幣特性進行洗錢；調查局另將防線前移，加入金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議修訂洗錢防制法與虛擬資產服務法草案，全面提升打詐能量。
調查局另偵辦不法集團自行發行「垃圾幣」、「空氣幣」，例如「搞錢要緊」詐欺團利用DEXTBNB幣吸金詐財，顯示虛擬資產犯罪樣態不斷翻新，從中扣押泰達幣逾371萬顆，市值約台幣11億1353萬元，防堵不法集團取得及享用犯罪所得。
為因應虛擬資產遭詐欺集團濫用，金管會與法務部9月5日啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，責成所屬單位檢查局、銀行局、證期局、創新處等金融監理機關，以及台灣高檢署、調查局等執法體系專業菁英，邀請櫃檯買賣中心清查虛擬資產高手，以研討會方式，共同針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題，進行全方位交流。
該活動由金管會副主委陳彥良及法務部政次徐錫祥共同主持，建構「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局，期能透過跨部會合作，強化辦案人員知能、偵查工具與法令支撐，全面提升打詐能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言