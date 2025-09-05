「日薪5000元」外籍車手暴增 北市警已抓93人...馬籍最多

台北市警方積極查緝外籍車手，今年迄今已查獲93人遠超去年52人，國籍又以馬來西亞籍最多、香港次之，警方指出，詐騙集團打著「高薪打工」的名義招募外籍人士持觀光簽證來台，工作內容就是依指示在提款機提領詐騙贓款，日薪落在台幣3000至5000元。警方研判，多數涉案外籍人士其實心知肚明，但認為邊來台遊玩邊賺錢很划算，選擇鋌而走險。

松山分局中崙派出所日前深夜巡簽八德路一帶金融機構時，發現一名戴帽、口罩的男子多次操作提款機，形跡可疑，上前盤查後發現是50歲馬來西亞籍梁姓男子，當場查獲現金、金融卡及手機。

梁男一度以母語裝傻企圖推託，但在員警說明行為涉及詐欺後，坦承受指示來台「打工」領款，警詢後備依詐欺、洗錢等罪送辦，檢方複訊後聲押獲准。

士林分局天母派出所專案小組也鎖定多起外籍車手案件，警方調查發現，轄內提款機近兩個月遭外籍人士提領近百筆詐款，甚至形成「提款熱點」，專案人員循線鎖定42歲馬來西亞籍江姓男子，日前在旅館準備退房、疑似打算潛逃出境時，持拘票上門拘提，查扣現金1萬6000元及手機。

此外，士林警方7月間也接連逮捕1名香港籍張姓男子及1名馬來西亞籍楊姓男子，2人同樣涉嫌擔任車手，警方都在他們出境前及時攔下。