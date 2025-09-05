與台灣黑幫洗錢水房、詐欺機房合作 越籍車手集團主嫌判12年6月

車手集團阮姓主嫌一審被判12年6月有期徒刑。圖：讀者提供

刑事局國際刑警科獲報犯行遍及全台外籍車手、收簿跨國詐欺集團情資，旋即報請台中地方檢察署孝股檢察官李濂指揮偵辦，並與台北、桃園、台中、南投、嘉義、台南等縣市警察局及移民署台中專勤隊等單位共組專案小組，積極深入調查，陸續查獲越南籍車手集團阮姓主嫌及旗下車手、取簿手、收水手，並向上溯源查獲本國籍林姓首腦為首之2黑幫共組的洗錢水房及詐欺機房，查扣價值超過千萬元台幣的泰達幣。目前車手集團阮姓主嫌一審被判12年6月有期徒刑，林姓首腦也已被檢方起訴，具體求刑30年。

黑幫共組洗錢水房及詐欺機房被逮。圖：讀者提供

刑事局說明，專案小組發現，越南籍車手集團阮姓主嫌每日橫跨全台各縣市，以1萬6000元至2萬1000元不等價金向外籍收簿手收購人頭帳戶提款卡，並配發隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

黑幫「假網拍」詐騙組織涉嫌洗錢、詐欺。圖：讀者提供

刑事局進一步提到，自去(113)年11月下旬起，專案小組展開密集溯源刨根查緝行動，5波勤務分別緝獲該外籍「車手」、「取簿手」、「全國收水手」集團，再溯源緝獲隱身幕後遙控之本國籍集團林姓首腦經營之「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由2黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」，並查扣泰達幣38萬8888顆，約價值1116萬元。同時查扣名車1部、現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦10部含讀卡機、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。

警方查扣大量贓證物。圖：讀者提供

刑事局指出，越籍阮姓主嫌已由台中地方法院一審判決12年6月有期徒刑、阮姓車手頭10年2月有期徒刑；本國籍林嫌等4人由台中地方檢察署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，並具體求刑30年有期徒刑。

警方查扣轉帳使用筆記型電腦10部。圖：讀者提供

刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。

