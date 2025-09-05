快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

與台灣黑幫洗錢水房、詐欺機房合作 越籍車手集團主嫌判12年6月

桃園電子報／ 桃園電子報

gw5hg465
車手集團阮姓主嫌一審被判12年6月有期徒刑。圖：讀者提供

刑事局國際刑警科獲報犯行遍及全台外籍車手、收簿跨國詐欺集團情資，旋即報請台中地方檢察署孝股檢察官李濂指揮偵辦，並與台北、桃園、台中、南投、嘉義、台南等縣市警察局及移民署台中專勤隊等單位共組專案小組，積極深入調查，陸續查獲越南籍車手集團阮姓主嫌及旗下車手、取簿手、收水手，並向上溯源查獲本國籍林姓首腦為首之2黑幫共組的洗錢水房及詐欺機房，查扣價值超過千萬元台幣的泰達幣。目前車手集團阮姓主嫌一審被判12年6月有期徒刑，林姓首腦也已被檢方起訴，具體求刑30年。

解送人犯截圖太陽聯盟林嫌
黑幫共組洗錢水房及詐欺機房被逮。圖：讀者提供

刑事局說明，專案小組發現，越南籍車手集團阮姓主嫌每日橫跨全台各縣市，以1萬6000元至2萬1000元不等價金向外籍收簿手收購人頭帳戶提款卡，並配發隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

解送人犯截圖弘仁會陳嫌
黑幫「假網拍」詐騙組織涉嫌洗錢、詐欺。圖：讀者提供

刑事局進一步提到，自去(113)年11月下旬起，專案小組展開密集溯源刨根查緝行動，5波勤務分別緝獲該外籍「車手」、「取簿手」、「全國收水手」集團，再溯源緝獲隱身幕後遙控之本國籍集團林姓首腦經營之「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由2黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」，並查扣泰達幣38萬8888顆，約價值1116萬元。同時查扣名車1部、現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦10部含讀卡機、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。

IMG 5434 scaled
警方查扣大量贓證物。圖：讀者提供

刑事局指出，越籍阮姓主嫌已由台中地方法院一審判決12年6月有期徒刑、阮姓車手頭10年2月有期徒刑；本國籍林嫌等4人由台中地方檢察署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，並具體求刑30年有期徒刑。

IMG 5439 scaled
警方查扣轉帳使用筆記型電腦10部。圖：讀者提供

刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：與台灣黑幫洗錢水房、詐欺機房合作 越南籍車手集團主嫌被判12年6月

延伸閱讀：

  1. 醫療再進化！樂生醫院推智慧掛號新制 預約抽血免排隊
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

車手 詐欺 洗錢 越南 毒品 詐騙集團

延伸閱讀

投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月

想玩3P 對國中小女友霸王硬上弓 2男被判7年重刑

《塔爾薩之王》第三季回歸 史特龍x山繆傑克森 黑幫大佬又猛又辣

勾結黑幫盜賣1.68億毒品！最貪調查官貪汙案 一審部分判決涉貪未完待審

相關新聞

網紅詐騙粉絲買寫真 林沐希代聊手裝可憐：爸死媽跑嬤失智

台北地檢署破獲假交往真詐騙集團，詐團招募網紅配合製作人、代聊手創建的悲慘人設，和男粉絲互動、約會，從中詐騙48名粉絲17...

防堵虛擬幣洗錢 法務部與金管會啟動跨部會合作機制

調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪，多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北台灣假個人幣...

「日薪5000元」外籍車手暴增 北市警已抓93人…馬籍最多

台北市警方積極查緝外籍車手，今年迄今已查獲93人遠超去年52人，國籍又以馬來西亞籍最多、香港次之，警方指出，詐騙集團打著...

詐騙臺雅老董逾50億元…女主嫌哭想回家看小孩 法院裁定500萬交保

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙51億元，檢方起訴女主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集...

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 國民表姐林沐希求刑5年、主嫌求刑15年

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉捲男子蘇逸文為首的感情詐騙集團，詐團利用直播主吸引粉絲關注，再冒用藝人名義和粉絲曖昧聊天...

任何交通罰單催繳Email都別打開 公路局：絕對是詐騙

近日不少民眾的Email信箱收到監理服務站的交通違規催繳郵件，交通部公路局提醒，民眾如收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。