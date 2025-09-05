網紅詐騙粉絲買寫真 林沐希代聊手裝可憐：爸死媽跑嬤失智

台北地檢署破獲假交往真詐騙集團，詐團招募網紅配合製作人、代聊手創建的悲慘人設，和男粉絲互動、約會，從中詐騙48名粉絲1713萬餘元。孫安佐表姊林沐希的代聊手以「爸爸死了媽媽跑了還要照顧失智的阿嬤」哭訴要求粉絲「證明真心」補齊寫真銷量。

詐團代聊手冒用林沐希名義在去年、今年和4名粉絲假交往，詐騙47萬5213元，聲稱「爸爸死了媽媽跑了還要照顧失智的阿嬤」如果達到業績爭取新合約，拿到100萬簽約金就能解決她在外面積欠地下錢莊債務；她自己拜託姐妹湊錢，目前還差46本電子寫真集，如果業績未達標、沒拿到合約，會有生命危險，並以女友身分要求「證明真心」購買寫真，再謊稱贊助商反悔不贊助，要求補齊200本銷量，否則將兼差陪老闆，暗示出賣肉體取得金錢。

檢方統計，共有48名粉絲誤以為和仰慕的網紅交往，掏錢購買電子寫真，累計被騙金額1713萬餘元。詐騙話術圍繞在，要求粉絲掏錢購買電子寫真，如「差幾本就可以拿到公司簽約金」「這是唯一可以結決債務的方法」「合約沒拿到會沒命」承諾達成業績可以一起去泡溫泉或暗示結婚。

檢方清查與詐團配合的網紅有林沐希（沐希）、游家榆（朵拉）、鍾侑佑（梗梗）、黃馨瑩（莉婭、彤彤）、盧慧珍（Amy）、張又蓁（歐若拉）、林函蓓（Amber）、郭唯涵（糯糯）、馮祥茹（vivi）、李宛伶（Lisa）、張恩婷（Grace）、簡文惠（文文）等12人，12人利用社群粉絲的愛慕，配合詐欺犯罪，犯罪情節重大，具體求刑5年。

檢方查出，戀愛詐騙創建的網紅人設和詐騙劇本包含，家境不好，需要扛父親的賭博債務，業績不足被迫拍下露點的性感寫真，不想被其他人看見露點，希望被害人可以買下全部的寫真集，沒賣完會被迫再拍露乳寫真，追討100萬違約金；贊助商要求拍A片補足寫真集數量、陪睡、去酒店陪酒、身體還會被碰；達成業績才能拍廣告，否則會被派出杜拜「潛規則」；承諾達成業績會一起承擔風雨，暗示可能會結婚，直至害人沒有現金，還要求用刷卡、貸款支付寫真費用等，最後，被害人沒有資力或察覺異狀，就冷落、封鎖被害人。

詐騙話術還有滿滿的情緒勒索，包含贊助商原本答應贊助150本寫真又反悔，希望被害人立即補足，否則「只能出賣自己身體，真的好想死；因業績不足，還有價值近50萬元的寫真、桌曆需要達成，被害人拒絕再掏錢，代聊手就以死相逼，甚至要求被害人提出結婚基金，否則「婚也不用結」

檢方認定，林沐希等網紅負責配合製作人、代聊手創建的人設、詐騙劇本和被害人互動、拍攝寫真集，依據詐團提供的平板電腦登入代聊的帳號，查看聊天內容，再與被害人見面約會。此案被害人發現見面的網紅根本不記得聊天內容，察覺有異，報案提告詐騙。

檢方今偵結起訴35人，39歲蘇逸文、39歲楊安仁、33歲阮博辰等人，擔任詐團指揮者，招募大量製作人、藝人、利用藝人社群使被害人誤會能與仰慕的藝人交往，再利用劇本、話術詐騙被害人購買電子寫真，導致被害人經濟生活受影響，遭感情詐騙身心痛苦，蘇等3人卸責給其他成員，機房被查獲後還勾串成員，情節、惡性屬特別重大，求處15年以上徒刑，併科罰金5千萬。