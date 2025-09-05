快訊

詐騙臺雅老董逾50億元…女主嫌哭想回家看小孩 法院裁定500萬交保

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙51億元，檢方起訴女主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿、前夫謝宗翰等人；羅女於法院開庭時坦承大部分犯行，台北地方法院裁定羅女500萬元交保，並施以電子監控，限制住居、出境、出海，不得與同案被告接觸、探詢案情，可抗告。

裁定指出，羅佩雯羈押期間屆滿，經訊問之後認為羈押原因雖然存在，但羅女對於犯罪事實坦承犯行，僅主張仍待進一步釐清回款或投資餘額，且羅女至今已羈押超過6個月，體會人身自由遭剝奪的痛苦，應知悉若與其他共犯串證，恐構成再執行羈押的原因，而無冒再被羈押風險，任意與共犯勾串。

北院認為考量羅女的涉案情節、犯罪惡性、身分、地位、資力等，認為以500萬元保證金、限制住居，可作為羈押之替代手段，以確保本案日後審理、執行程序的進行，而無繼續羈押的必要。

另外，檢方起訴時，法院也已裁定鄭淳駿交保200萬元、限制住居、境、海，以電子腳環監控；裁定謝宗翰交保100萬元、限制住居、境、海，也以電子腳環監控。

檢察官指控羅佩雯佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，不法獲利2億多元，羅女說，她確有協助客戶出國，但未有後續安排，結果想投資移民的對象去海外遊玩，並沒有幫忙辦理移民。

依檢方起訴，羅佩雯共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元，依三人以上加重詐欺取財罪、洗錢等罪起訴羅佩雯及親友共6人。

羅女開庭時認罪，但對金額計算有意見，她自稱還欠沈31億元，仍哽咽說已經7個月沒見到小孩，希望以300萬元交保，讓她對小孩做「心理建設」。

已故臺雅集團董事長沈裕雄生前遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾51億元，調查局查扣犯嫌家中的愛馬仕、LV、香奈兒等高檔名牌包。圖／調查局提供
已故臺雅集團董事長沈裕雄生前遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾51億元，調查局查扣犯嫌家中的愛馬仕、LV、香奈兒等高檔名牌包。圖／調查局提供

移民 監控 詐騙

相關新聞

網紅詐騙粉絲買寫真 林沐希代聊手裝可憐：爸死媽跑嬤失智

台北地檢署破獲假交往真詐騙集團，詐團招募網紅配合製作人、代聊手創建的悲慘人設，和男粉絲互動、約會，從中詐騙48名粉絲17...

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 國民表姐林沐希求刑5年、主嫌求刑15年

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉捲男子蘇逸文為首的感情詐騙集團，詐團利用直播主吸引粉絲關注，再冒用藝人名義和粉絲曖昧聊天...

詐騙臺雅老董逾50億元…女主嫌哭想回家看小孩 法院裁定500萬交保

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙51億元，檢方起訴女主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集...

任何交通罰單催繳Email都別打開 公路局：絕對是詐騙

近日不少民眾的Email信箱收到監理服務站的交通違規催繳郵件，交通部公路局提醒，民眾如收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙...

國壽2年阻詐1.92億元占業界九成 攜手刑事局啟動防詐安全網

國泰人壽4日與警政署刑事警察局共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將...

打詐北中同步總動員 金融機構與公權力緊密結合

打詐總動員。台灣詐騙案件層出不窮，今日富邦人壽與台北富邦銀行與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書...

