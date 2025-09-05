詐騙臺雅老董逾50億元…女主嫌哭想回家看小孩 法院裁定500萬交保

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙51億元，檢方起訴女主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿、前夫謝宗翰等人；羅女於法院開庭時坦承大部分犯行，台北地方法院裁定羅女500萬元交保，並施以電子監控，限制住居、出境、出海，不得與同案被告接觸、探詢案情，可抗告。

裁定指出，羅佩雯羈押期間屆滿，經訊問之後認為羈押原因雖然存在，但羅女對於犯罪事實坦承犯行，僅主張仍待進一步釐清回款或投資餘額，且羅女至今已羈押超過6個月，體會人身自由遭剝奪的痛苦，應知悉若與其他共犯串證，恐構成再執行羈押的原因，而無冒再被羈押風險，任意與共犯勾串。

北院認為考量羅女的涉案情節、犯罪惡性、身分、地位、資力等，認為以500萬元保證金、限制住居，可作為羈押之替代手段，以確保本案日後審理、執行程序的進行，而無繼續羈押的必要。

另外，檢方起訴時，法院也已裁定鄭淳駿交保200萬元、限制住居、境、海，以電子腳環監控；裁定謝宗翰交保100萬元、限制住居、境、海，也以電子腳環監控。

檢察官指控羅佩雯佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，不法獲利2億多元，羅女說，她確有協助客戶出國，但未有後續安排，結果想投資移民的對象去海外遊玩，並沒有幫忙辦理移民。

依檢方起訴，羅佩雯共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元，依三人以上加重詐欺取財罪、洗錢等罪起訴羅佩雯及親友共6人。