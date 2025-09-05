資產公司誆投資不動產獲利3.7億 負責人等7人羈押

刑事局南打中心破獲某資產管理公司涉誆稱投資不動產，就能給予高額利息吸金，檢警初估逾1200人加入，不法獲利3.7億元。其中秦姓負責人等7人遭拘提到案，雄檢訊後聲押獲准。

高雄地檢署日前接獲內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心提報，某資產管理公司涉吸金犯罪情資，檢方指揮刑事局偵查第八大隊、高雄、台中、台北等地警方組成專案小組偵辦。8月4日前往高雄、台中、台北等17處搜索，當場查扣現金新台幣70萬元、多輛名牌進口轎車、精品錶、精品包等。另向高雄地方法院聲請扣押公司帳戶資金，名下與借名登記不動產共14筆，價值上億元。

雄檢今天上午指出，公司秦姓負責人對外以舉辦說明會及社群媒體發文等方式，宣稱擬將資金用於投資不動產交易，可給予年利率3.5至9.5%不等利息，另稱將提供本票或辦理不動產抵押設定以擔保借款，吸引逾1200人投資。違法吸金金額達8億7000萬元，不法獲利3億7000萬元。

檢警搜索、拘提秦姓負責人及公司員工共9人到案。檢方訊問後，認定秦男和公司6名核心幹部等7人涉違反銀行法及詐欺等罪嫌疑重大，據此向高雄地院聲請羈押禁見，法官審理後均裁准。檢警也將指揮持續追查，徹底查明事實真相。