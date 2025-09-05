快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

破獲多起外籍車手案　北市警：都因高報酬來台犯案

中央社／ 台北5日電

台北市警方破獲多起外籍車手案，車手以馬來西亞籍居多。警方說詐騙集團以打工高報酬日薪為由，吸引外籍人士來台犯案，研判要規避查緝，涉案外籍人士幾乎都知曉打工內容。

台北市警察局松山分局今天發布新聞資料表示，中崙派出所員警日前深夜巡查八德路附近金融機構ATM時，發現1名戴帽子及口罩的男子在ATM領錢，因行跡可疑，員警上前盤查，發現男子是外籍人士。

經員警了解發現，50歲馬來西亞籍男子是依詐騙集團指示到ATM提領贓款，男子稱日薪約新台幣3000元至5000元，只要到ATM領款就能拿錢。

警方在男子身上查獲現金、金融卡、手機等物，此名馬來西亞籍男子一開始否認涉案，但警方研判男子應該了解來台是要擔任詐騙集團旗下的車手。警詢後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法把人移送台北地檢署偵辦。

另部分，台北市警察局士林分局也緝獲3起詐騙集團車手案，逮捕3名外籍人士，包含1名香港籍、2名馬來西亞籍。

北市士林警分局表示，專案小組掌握情資，發現轄區提款機近2個月遭外籍車手提領近百筆詐騙贓款，研判形成提款熱點。

警方調閱大批監視器畫面掌握42歲馬來西亞籍江姓男子涉案，經布線多日發現江男入住旅館，日前趁男子準備退房，前往拘提逮人，查扣現金1.6萬元及手機。

此外，士林警方日前也陸續破獲車手案，循線逮捕香港籍張姓男子、馬來西亞籍楊姓男子涉案，並趁2人準備離境時逮人送辦。警詢後3人皆違反詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

台北市警方表示，詐騙集團近期常以來台觀光或打工、幫領款有高酬勞等名義，招募外籍人士擔任詐騙集團車手，研判歹徒想透過外籍人士身分規避向上查緝，若民眾發現可疑外籍人士頻繁提領款項，應立即報警，警方將派員前往查緝了解。

車手 馬來西亞 詐騙集團

延伸閱讀

北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

北市狼運將趁女大生昏睡鑽入後座迫口交 桃院重判8年半

北市警抄樓鳳應召站 13外籍女子持觀光簽證來台賣淫被逮

男租北市大樓分租套房供外籍女賣淫 警逮23人送辦

相關新聞

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 國民表姐林沐希求刑5年、主嫌求刑15年

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉捲男子蘇逸文為首的感情詐騙集團，詐團利用直播主吸引粉絲關注，再冒用藝人名義和粉絲曖昧聊天...

任何交通罰單催繳Email都別打開 公路局：絕對是詐騙

近日不少民眾的Email信箱收到監理服務站的交通違規催繳郵件，交通部公路局提醒，民眾如收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙...

國壽2年阻詐1.92億元占業界九成 攜手刑事局啟動防詐安全網

國泰人壽4日與警政署刑事警察局共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將...

打詐北中同步總動員 金融機構與公權力緊密結合

打詐總動員。台灣詐騙案件層出不窮，今日富邦人壽與台北富邦銀行與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書...

國泰人壽與刑事警察局共同宣布 啟動「防詐安全網」行動

國泰人壽今日與警政署刑事警察局共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將...

交通罰單不用電子郵件催繳 陳世凱：收到絕對是詐騙

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。