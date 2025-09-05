破獲多起外籍車手案　北市警：都因高報酬來台犯案

台北市警方破獲多起外籍車手案，車手以馬來西亞籍居多。警方說詐騙集團以打工高報酬日薪為由，吸引外籍人士來台犯案，研判要規避查緝，涉案外籍人士幾乎都知曉打工內容。

台北市警察局松山分局今天發布新聞資料表示，中崙派出所員警日前深夜巡查八德路附近金融機構ATM時，發現1名戴帽子及口罩的男子在ATM領錢，因行跡可疑，員警上前盤查，發現男子是外籍人士。

經員警了解發現，50歲馬來西亞籍男子是依詐騙集團指示到ATM提領贓款，男子稱日薪約新台幣3000元至5000元，只要到ATM領款就能拿錢。

警方在男子身上查獲現金、金融卡、手機等物，此名馬來西亞籍男子一開始否認涉案，但警方研判男子應該了解來台是要擔任詐騙集團旗下的車手。警詢後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法把人移送台北地檢署偵辦。

另部分，台北市警察局士林分局也緝獲3起詐騙集團車手案，逮捕3名外籍人士，包含1名香港籍、2名馬來西亞籍。

北市士林警分局表示，專案小組掌握情資，發現轄區提款機近2個月遭外籍車手提領近百筆詐騙贓款，研判形成提款熱點。

警方調閱大批監視器畫面掌握42歲馬來西亞籍江姓男子涉案，經布線多日發現江男入住旅館，日前趁男子準備退房，前往拘提逮人，查扣現金1.6萬元及手機。

此外，士林警方日前也陸續破獲車手案，循線逮捕香港籍張姓男子、馬來西亞籍楊姓男子涉案，並趁2人準備離境時逮人送辦。警詢後3人皆違反詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

台北市警方表示，詐騙集團近期常以來台觀光或打工、幫領款有高酬勞等名義，招募外籍人士擔任詐騙集團車手，研判歹徒想透過外籍人士身分規避向上查緝，若民眾發現可疑外籍人士頻繁提領款項，應立即報警，警方將派員前往查緝了解。