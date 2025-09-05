詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 國民表姐林沐希求刑5年、主嫌求刑15年

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉捲男子蘇逸文為首的感情詐騙集團，詐團利用直播主吸引粉絲關注，再冒用藝人名義和粉絲曖昧聊天，哭訴未達成業績會被逼陪睡，詐騙粉絲購買寫真集，不法金額高達1713萬餘元。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴35人，主嫌蘇逸文等3人求刑15年，林沐希等12名藝人求刑5年，補教名師、律師陳明珠涉洩密求刑1年。

起訴指出，39歲蘇逸文、39歲楊安仁、33歲阮博辰涉在2023年間發起「假交友真詐財」詐騙集團，蘇逸文擔任金主，指示阮博辰成立潘朵拉傳藝公司、楊安仁設立唯恩工作室，蘇在北市中山區建國北路涉下感情詐騙機房，機房成員負責數名藝人，負責使用藝人的line、Instagram帳號、和粉絲培養感情，詐騙粉絲買寫真集。

檢方追查，詐團成員利用網紅吸引粉絲，從聊天過程出透露未達到業績，會被逼迫陪睡、開房間、參加成人展等，詐騙粉絲購買2百本、3百本寫真集，詐騙48人高達1713萬餘元。

有「國民表姊」稱號孫安佐表姊Ariel林沐希因外貌亮眼、火辣身材備受關注，涉此詐欺案，日前到案後經檢察官複訊後諭知5萬元交保，但經4小時覓保無著，檢方改為免繳納保證金，限制住居。