任何交通罰單催繳Email都別打開 公路局：絕對是詐騙
近日不少民眾的Email信箱收到監理服務站的交通違規催繳郵件，交通部公路局提醒，民眾如收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知交通違規催繳罰鍰。
公路局表示，近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導民眾點擊假網址進行詐騙。公路局已通報內政部警政署並下架逾600個假冒網站。
公路局強調，監理機關不會用電子郵件催繳罰單，所以只要民眾收到任何催繳罰單的電子郵件絕對是詐騙，請民眾皆不要點選開啟，以免受騙。民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料。
六都地方政府管轄之交通違規，請洽六都裁決中心（處）等方式查詢，如有疑慮也可打165反詐騙諮詢專線諮詢，以維護自身權益避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言