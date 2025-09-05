任何交通罰單催繳Email都別打開 公路局：絕對是詐騙

近日不少民眾的Email信箱收到監理服務站的交通違規催繳郵件，交通部公路局提醒，民眾如收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知交通違規催繳罰鍰。

公路局表示，近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導民眾點擊假網址進行詐騙。公路局已通報內政部警政署並下架逾600個假冒網站。

公路局強調，監理機關不會用電子郵件催繳罰單，所以只要民眾收到任何催繳罰單的電子郵件絕對是詐騙，請民眾皆不要點選開啟，以免受騙。民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料。