台中女參加小額捐款網路抽獎遭騙 行員成功阻詐
陳姓女子在社群網站參加抽獎活動，小額捐款給公益團體後抽中大獎，要領獎時對方稱帳戶有異，存款要「監管」，之後到台中市合作金庫提款時，行員發現有異報案，與警方阻詐。
台中市政府警察局第三分局今天表示，正義派出所8月21日接獲轄內合作金庫通報，疑有民眾遭遇詐騙，請員警前往協助。
經警方了解，陳姓女子日前於社群網站發現抽獎活動，依抽獎規則小額捐款給公益團體後抽中指定商品，還獲參加「金蛋狂歡」抽獎機會，抽中新台幣6萬8888元。
陳姓女子兌獎過程中，對方稱帳戶異常無法通過認證，甚至恐涉洗錢防制法，要求陳姓女子提領帳戶存款交由人員監管，並叮囑臨櫃時稱提款是為買車。
陳姓女子當天到銀行提領100萬元，雖稱是為購車，但神色緊張，行員細問才得知被騙帳戶遭「監管」，立刻報警。經員警解說詐騙集團類似手法，陳姓女子才發現險遭詐騙，頻向行員與員警致謝。
