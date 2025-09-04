國泰人壽與刑事警察局共同宣布 啟動「防詐安全網」行動

國泰人壽今日與警政署刑事警察局共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將防詐教育推廣至全齡民眾，全面阻詐守護國人財產安全。

國壽與刑事局合作多年成效卓越，近兩年成功攔阻176件詐騙案件、守護民眾資產1.92億元，阻詐金額占整體壽險業界九成，成果居保險業第一。國泰人壽更透過升級版的反詐桌遊，以及唱跳好記的防詐歌舞MV等創新行動，聯手全台2.3萬名業務同仁全面出擊，號召全民反詐「動起來」。

根據國泰人壽內部統計，詐騙案件樣態以「假投資」類最多佔57%、「假交友」次之佔23%、 「假檢警」則佔5%，顯示詐騙受害族群不侷限於學童與長者，而是擴及全年齡層，凸顯防詐已是全民關注的重要課題。國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽與刑事局長期合作，不僅在網路上建立資訊串接與聯防機制，更實體深入社區、校園，推動全齡化防詐宣導，透過知識網、科技網、聯防網、關懷網四大防護，打造出防詐安全網。

刑事局副局長陳世煌也指出，國泰人壽長年持續投入防詐騙的宣導行動。除了去年刑事局與國泰金控與簽署金融治安風險聯防合作意向書，更在2019年與國泰人壽共同研發反詐桌遊，成為產官合作的成功典範。

國泰人壽自2019年首創「詐騙防衛隊—反詐桌遊」，今年更新詐騙情境，涵蓋12種真實詐騙案例，透過國泰志工與警方一起走進校園、社區與長照機構推廣，讓不同世代族群都能在遊戲中學習識詐。今年7月更推出防詐MV，邀請桌球國手陳思羽擔任反詐代言人。