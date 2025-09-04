打詐北中同步總動員 金融機構與公權力緊密結合

打詐總動員。台灣詐騙案件層出不窮，今日富邦人壽與台北富邦銀行與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書（MOU）。

台中的簽署儀式由富邦人壽總經理陳世岳、北富銀總經理郭倍廷、台中高分檢檢察長林錦村、台中市政府副市長鄭照新代表簽署，法務部政務次長徐錫祥、台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭擔任見證人，在富邦人壽獨立董事陳建宏、台中、彰化、南投、苗栗四處地方檢察署檢察長，以及台中市警察局、台中市教育局、台中市法制局等單位出席支持下，透過司法機關、地方政府與企業資源整合，全面擴大反詐量能，強化社會安全網的韌性。

法務部政務次長徐錫祥表示，詐騙最大工具，人頭帳戶案件已由過往占檢察官詐欺新收案件之8成多降至6成。本次合作希望透過彼此情資交換，能對人頭帳戶「預警風險管控」，並對核心詐欺集團「期前溯源查辦」，以共同守護民眾財產。

臺中高分檢檢察長林錦村表示，保險業有許多高資產客戶，為防患未然，特別首創與保險業、金融業共同阻詐，以期更全面、更有效地打擊詐欺犯罪。

北富銀總經理郭倍廷則指出，北富銀長期投入防詐行動，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元。