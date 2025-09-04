快訊

三立副總兒突爆「分手江祖平4天」 女方怒喊「不如去驗傷」：法院見！

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

打詐北中同步總動員 金融機構與公權力緊密結合

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

打詐總動員。台灣詐騙案件層出不窮，今日富邦人壽與台北富邦銀行與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書（MOU）。

台中的簽署儀式由富邦人壽總經理陳世岳、北富銀總經理郭倍廷、台中高分檢檢察長林錦村、台中市政府副市長鄭照新代表簽署，法務部政務次長徐錫祥、台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭擔任見證人，在富邦人壽獨立董事陳建宏、台中、彰化、南投、苗栗四處地方檢察署檢察長，以及台中市警察局、台中市教育局、台中市法制局等單位出席支持下，透過司法機關、地方政府與企業資源整合，全面擴大反詐量能，強化社會安全網的韌性。

法務部政務次長徐錫祥表示，詐騙最大工具，人頭帳戶案件已由過往占檢察官詐欺新收案件之8成多降至6成。本次合作希望透過彼此情資交換，能對人頭帳戶「預警風險管控」，並對核心詐欺集團「期前溯源查辦」，以共同守護民眾財產。

臺中高分檢檢察長林錦村表示，保險業有許多高資產客戶，為防患未然，特別首創與保險業、金融業共同阻詐，以期更全面、更有效地打擊詐欺犯罪。

北富銀總經理郭倍廷則指出，北富銀長期投入防詐行動，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元。

富邦人壽與北富銀後續將與台中市教育局合作，辦理50場臺中市高中職校園宣導活動，及一場專為教職員設計的專題講座，內容涵蓋詐騙手法演進、個資與隱私外洩風險，以及正確應對方式等。

公私協力反詐，富邦人壽總經理陳世岳（右）、北富銀總經理郭倍廷（左）、台中市副市長鄭照新（中）簽署反詐騙合作意向書，未來將攜手強化防詐宣導，提升社會安全網的韌性。圖／富邦金控提供
公私協力反詐，富邦人壽總經理陳世岳（右）、北富銀總經理郭倍廷（左）、台中市副市長鄭照新（中）簽署反詐騙合作意向書，未來將攜手強化防詐宣導，提升社會安全網的韌性。圖／富邦金控提供

詐騙 詐欺 台中市 北富銀 檢察官 法務部 富邦人壽

延伸閱讀

打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

新竹檢察長陳松吉轉任案 檢審會無異議通過

新竹檢察長陳松吉「警調」雙料背景 將任國安局副局長

民進黨秘書長可以「喬」檢察人事？黃國昌：一定成立委員會追查

相關新聞

打詐北中同步總動員 金融機構與公權力緊密結合

打詐總動員。台灣詐騙案件層出不窮，今日富邦人壽與台北富邦銀行與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書...

國泰人壽與刑事警察局共同宣布 啟動「防詐安全網」行動

國泰人壽今日與警政署刑事警察局共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將...

交通罰單不用電子郵件催繳 陳世凱：收到絕對是詐騙

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾...

交通罰單催繳電子郵件是詐騙 陳世凱：有疑慮打165反詐專線

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導...

警埋伏新莊棒球場拉下車壓制 竟是19歲水電工兼差當車手

新北市新莊區26歲鄭男加入LINE投資群組，陸續面交4次共160萬投資虛擬貨幣，鄭男見帳面有獲利欲出金無果驚覺遭詐報警。...

影／催繳罰單訊息是詐騙 兒收到可疑簡訊母到派出所詢問

台中一名男子手機收到疑似監理單位發出的催繳簡訊，表明男子有一筆交通違規罰鍰未繳，要求24小時內完成繳費，否則將面臨扣點、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。