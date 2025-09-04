交通罰單不用電子郵件催繳 陳世凱：收到絕對是詐騙

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾點擊假網址進行詐騙。交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。

陳世凱表示，監理站不會透過Email催繳罰單，只要收到任何罰單催繳的電子郵件，絕對是詐騙。民眾若想查詢是否有未繳罰單，可使用「監理服務APP」、監理服務網，或電洽六都裁決機關及監理所，有疑慮就打165。

陳世凱指出，公路局已通報下架逾600個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，以電子郵件寄送詐騙內容，誘騙點擊假網址後，引導民眾填寫信用卡與個人資料，導致信用卡遭盜刷、身分遭到冒用，千萬要小心別上當受騙。

公路局表示，查詢「交通違規未繳」，民眾可透過下載監理服務APP、至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢，或是洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料。