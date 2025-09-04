快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

聽新聞
0:00 / 0:00

交通罰單不用電子郵件催繳 陳世凱：收到絕對是詐騙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾點擊假網址進行詐騙。交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。

陳世凱表示，監理站不會透過Email催繳罰單，只要收到任何罰單催繳的電子郵件，絕對是詐騙。民眾若想查詢是否有未繳罰單，可使用「監理服務APP」、監理服務網，或電洽六都裁決機關及監理所，有疑慮就打165。

陳世凱指出，公路局已通報下架逾600個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，以電子郵件寄送詐騙內容，誘騙點擊假網址後，引導民眾填寫信用卡與個人資料，導致信用卡遭盜刷、身分遭到冒用，千萬要小心別上當受騙。

公路局表示，查詢「交通違規未繳」，民眾可透過下載監理服務APP、至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢，或是洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料。

公路局說，若是六都地方政府管轄的交通違規，則可洽六都裁決中心（處）查詢；如有疑慮也可打165反詐騙諮詢專線諮詢，避免受騙。

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾點擊假網址進行詐騙。圖／交通部提供
近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾點擊假網址進行詐騙。圖／交通部提供
交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。圖／交通部提供
交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。圖／交通部提供
交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。圖／交通部提供
交通部長陳世凱提醒，如收到任何交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。圖／交通部提供

郵件 罰單 詐騙集團

延伸閱讀

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

國道客運載客數減少 陳世凱：需求與實務有落差、全面盤點路網

上任滿周年！水災重創中南部觀光 交長陳世凱3步驟復甦、研擬活動補助

遇到交通部長陳世凱 他2人急提兩項攸關台中交通大建設待做

相關新聞

交通罰單不用電子郵件催繳 陳世凱：收到絕對是詐騙

近期詐騙集團頻冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾...

交通罰單催繳電子郵件是詐騙 陳世凱：有疑慮打165反詐專線

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導...

警埋伏新莊棒球場拉下車壓制 竟是19歲水電工兼差當車手

新北市新莊區26歲鄭男加入LINE投資群組，陸續面交4次共160萬投資虛擬貨幣，鄭男見帳面有獲利欲出金無果驚覺遭詐報警。...

影／催繳罰單訊息是詐騙 兒收到可疑簡訊母到派出所詢問

台中一名男子手機收到疑似監理單位發出的催繳簡訊，表明男子有一筆交通違規罰鍰未繳，要求24小時內完成繳費，否則將面臨扣點、...

車手騎車「丟紅包袋」交款斷金流 新竹警檢瓦解車手詐團

新竹縣湖口派出所員警於今年2月間，透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領情況。經調...

詐團租飯店找臨演、AI換臉騙投資 18人慘失1.2億

竹聯幫弘仁會成員柯姓男子涉配合假投資詐騙集團，找臨時演員在飯店開投資說明會，拍攝影片以ＡＩ換上名人臉部，張貼於投資群組取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。