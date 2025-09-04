快訊

警埋伏新莊棒球場拉下車壓制 竟是19歲水電工兼差當車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區26歲鄭男加入LINE投資群組，陸續面交4次共160萬投資虛擬貨幣，鄭男見帳面有獲利欲出金無果驚覺遭詐報警。新莊警與鄭男合作向詐團相約昨天下午面交，埋伏警員當場逮捕出面取款的19歲古姓車手，詢後依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

據了解，26歲鄭男7月時在網路上發現虛擬貨幣投資廣告，鄭男被標榜的高獲利吸引，點擊廣告後加入LINE投資群組，在對方話術洗腦下陸續面交4次共160萬元現金投資。日前鄭男發現帳戶已有獲利，向群組投資專員表示要出金領取獲利，對方卻不斷推拖並表示還要繳交100萬元才能領出獲利，鄭男此時才驚覺被騙立即報警。

新莊分局中港派出所獲報與鄭男合作，聯繫詐團佯稱欲面交100萬元，雙方相約昨天下午4時於新莊棒球場前面交。警員喬裝成外送員在旁埋伏等待，此時19歲古男依約現身向鄭男收款時，警員立刻上前當場逮捕古男，並查扣古男駕駛的轎車及做案手機。

據了解擔任詐騙車手的古男從事水電工作，疑缺錢花用加入詐團，警方詢後依詐欺及洗錢防制法將古男移送新北地檢署偵辦。

新莊分局長陳保緒表示，警員機敏反應及積極作為是本案能順利破獲的主因，感謝被害人即時報案並配合警方行動。警方將持續強化打詐守護市民財產。

新莊警員喬裝外送員將出面取款的19歲車手古男逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警員喬裝外送員將出面取款的19歲車手古男逮捕。記者黃子騰／翻攝

