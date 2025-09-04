影／催繳罰單訊息是詐騙 兒收到可疑簡訊母到派出所詢問

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子手機收到疑似監理單位發出的催繳簡訊，表明男子有一筆交通違規罰鍰未繳，要求24小時內完成繳費，否則將面臨扣點、滯納金加計及影響駕照申辦等後果，他母親查覺有異，前晚拿著手機訊息到派出所詢問，員警查看後確認是詐騙手法。

大雅警分局潭北派出所警員張維哲前晚在所內執勤時，一位60歲婦人走進派出所，拿起手機簡訊向員警表示自己的兒子收到監理站簡訊通知，內容表示名下有一筆交通違規仍未繳清，必需在24小時內完成繳費程序，簡訊中並提供一個不明連結供線上繳納，若逾期未繳納則「依道路交通管理處罰條例登陸駕照扣點2點」，「滯納金按日加計」，「影響後續駕照相關行政申辦與審查」等行政處罰。

員警透過全國監理站官方網站協助婦人查證名下有無帶繳納罰鍰紀錄，發現她與兒子根本沒有相關紀錄，進一步審閱簡訊內容，發現該簡訊發布內容未提供完整公務機關單位名稱，無官方電話，也未記載相關違規紀錄及違規車牌。

員警說明，繳納時間限制24小時內，明顯違反現行法定期限，婦人表示家中從未收到相關正式公文信件，員警表示，該簡訊實為常見的詐騙訊息，警員向婦人說明，其子已遭遇「假催繳簡訊」詐騙手法，她慶幸自己向警察機關求證，未輕信簡訊內容，幸運保住荷包。

大雅警分局呼籲民眾務必提高警覺，收到不明催繳訊息，應謹慎檢查來源及實際內容，避免點擊不明來源的連結填寫個人資料或進行繳費程序，若有疑慮應立即停止操作，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以維護自身個資及財產安全。

台中一名男子手機收到疑似監理單位發出的催繳簡訊，母親查覺有異，拿著手機訊息到派出所詢問，確認是詐騙手法。圖／警方提供
