車手騎車「丟紅包袋」交款斷金流 新竹警檢瓦解車手詐團

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口派出所員警於今年2月間，透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領情況。經調查發現，詐欺車手多以腳踏車移動，並採取「紅包袋丟包」模式，交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由詐團成員透過通訊軟體遠端指揮，檢警發動4波專案行動，逐步瓦解該詐欺車手集團，新竹地檢署今天起訴13名詐欺集團成員，並羈押禁見獲准。

新竹地檢署表示，檢警自今年4月至7月間，在檢察官指揮下陸續發動4波專案行動，成功瓦解以蔡姓男子為首的詐欺集團，拘提多名車手、收水及掮客，並查扣車輛、金融卡、贓款及毒品等證物，全面摧毀集團運作。

第一波行動於4月29日展開，警方分別在新竹縣新豐、湖口及桃園大園拘提林姓車手、呂姓收水、蔡姓掮客，以及余、陳兩名取簿手，共5人到案，第二波行動則鎖定使用「高啟盛」、「龍」、「祖國」等代號的上手，發現集團動員外籍車手於車站廁所交接金融卡及贓款，，以規避監視。檢警於6月中拘提羅姓車手頭、邱姓收水員及越南籍車手裴男。

第三波行動先於新竹市拘提鄧姓收水，再於桃園市平鎮區拘提李姓車手。兩人到案後確認掮客為陳男與蔡男，檢警進一步確認幕後控盤首腦為蔡姓男子，代號「茶茶」，且其長期往返柬埔寨、泰國及廈門，疑為境外詐欺接頭，檢察官隨即核發拘票進行查緝。這3人在7月起遭警方先後在新竹、台中多處拘提，一舉摧毀以蔡男為首的詐欺集團核心。

新竹地檢署表示，這13名被告先後詐騙多名民眾，造成重大財產損失，並使被害人承受身心痛苦。其中主嫌蔡男被認定為詐欺集團首腦，主導多起詐騙行為，事後仍矢口否認，惡性重大。檢方建請就蔡男所涉各次加重詐欺犯行，量處2年6月以上有期徒刑，並併科罰金。其餘被告部分，依情節及犯後態度，建請量處1年8月至1年10月以上刑度，並併科罰金。

新竹檢警拘提多名車手、收水及掮客，並查扣車輛、金融卡、贓款及毒品等證物，全面摧毀集團運作。圖／新竹地檢署提供
新竹檢警拘提多名車手、收水及掮客，並查扣車輛、金融卡、贓款及毒品等證物，全面摧毀集團運作。圖／新竹地檢署提供
檢警發動4波專案行動，逐步瓦解該詐欺車手集團，新竹地檢署今天起訴13名詐欺集團成員，並羈押禁見獲准。圖／地檢署提供
檢警發動4波專案行動，逐步瓦解該詐欺車手集團，新竹地檢署今天起訴13名詐欺集團成員，並羈押禁見獲准。圖／地檢署提供
經調查發現，詐欺車手多以腳踏車移動，並採取「紅包袋丟包」模式，交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由詐團成員透過通訊軟體遠端指揮。圖／新竹地檢署提供
經調查發現，詐欺車手多以腳踏車移動，並採取「紅包袋丟包」模式，交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由詐團成員透過通訊軟體遠端指揮。圖／新竹地檢署提供

詐欺 車手 新竹

