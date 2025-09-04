聽新聞
詐團租飯店找臨演、AI換臉騙投資 18人慘失1.2億
竹聯幫弘仁會成員柯姓男子涉配合假投資詐騙集團，找臨時演員在飯店開投資說明會，拍攝影片以ＡＩ換上名人臉部，張貼於投資群組取信，並派車手領贓款，向十八人騙走一點二億元。刑事局查獲柯等十七人依詐欺等罪移送，檢方命十至四十萬元交保。
警方調查，四十歲柯姓男子曾被查獲以竹聯幫梅花堂名義暴力討債，加入弘仁會與柬埔寨機房合作，詐團上網登免費領投資股票資訊廣告，吸引民眾加入投資群組，假冒股票專家、財經教授等名人在群組授課，並設假投資Ａｐｐ，謊稱可高額獲利。
柯向上手收虛擬貨幣，租用高級飯店宴會廳、會議室等，招募臨時演員演出股票老師見面會、慈善晚會、簽約儀式等，以ＡＩ換上名人臉部，供張貼於群組取信，花費五百萬元製作四十部影片，曾緊扣時事說明台股如何因應關稅影響，並拍攝假扮投資人宣稱獲利的影片。
柯寄送獎品讓被害人誤信獲利，派車手領款，詐團以手續費、帳戶遭凍結須繳交罰金等拒絕出金，十八人被騙一點二億元，一名國外執教返國男教師被詐六千多萬元最多。
刑事局偵一大隊警官今年初加入群組蒐證，二至七月在台北、新北、基隆等查獲柯及車手、拍攝人員等共十七人，其中失聯十年越南籍范姓移工以地下匯兌協助洗錢，初步調查臨演不知情，查扣現金一三七三萬元、泰達幣廿萬顆及拍片使用面額共六百萬元的千元假鈔，依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法移送。
