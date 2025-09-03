台中新光三越積極復業遭假粉專冒名 業者：小心詐騙！

台中新光三越百貨正積極籌備力拚9月底全面復業，不料近日卻傳出遭詐騙集團盯上，以假冒的官方粉絲網頁投放相關促銷廣告，促銷品涵蓋精品及化妝品等。新光三越3日澄清，直指該粉絲專頁並非官方設立，提醒消費者小心詐騙。

有一名女性消費者表示，最近Facebook突然跳出來「新光三越中港店」粉絲專頁，表示某精品品牌為慶祝台中中港重新復業，推出上萬元的皮夾，每只特價999元，且限量1,000只，該名消費者點進連結後，業者要求先付款，等領取序號後到店取貨。

所幸該名消費者嘗試打電話給新光三越，詢問之後得知該粉絲專頁並非官方設立，才得以避免被詐騙。

新光三越強調，公司不會透過來路不明的網路廣告進行促銷，提醒民眾勿提供個人資料以免權益受損。

據了解，近日有詐騙集團以「新光三越中港店」的名義，在Facebook設立粉絲專頁並投放相關廣告，宣稱「9月30日恢復營業」、「9月5日啟動進貨」等訊息。

甚至以「網路預熱、限時開搶」話術吸引民眾點擊，推出特惠價販售國際知名品牌護膚品，還聲稱可至門市辦理退貨、領取贈品，導致不少消費者誤信並向店家詢問。

新光三越官方目前對於確切的復業日期還未公開宣布。新光三越表示：「近期發現有不肖人士假冒新光三越名義開設FB粉絲專頁投放詐騙廣告，銷售商品或散播未經證實資訊，該粉絲專頁非屬新光三越所設立，並已侵害本公司商標權等權利，本公司刻正追究中，為避免顧客登入後遭到詐騙，或誤提供個人資料等權益受損等情形。」

為避免顧客登入後遭到詐騙，或誤提供個人資料等權益受損等情形，新光三越已針對此事件採取以下行動：向165全民反詐騙專線通報；向電商防詐平台通報要求下架仿冒內容；於官方粉絲專頁發出澄清公告；向警方正式報案備查。

新光三越同時提醒，官方不會透過來路不明的網路廣告進行促銷，消費者若有疑慮，可透過新光三越官網或官方粉絲專頁查證，以保障自身權益。

台中新光三越歷經氣爆停業半年，將力拚9月底全面復業，同步舉辦感謝祭。據了解，包括LV、GUCCI、LOEWE、FENDI、Ferragamo等精品大牌全數留駐，1至3樓專櫃無一撤離，展現對「全台百貨店王」的信心。復業後並將推出10月9日周年慶預購、16日正式開跑，誓言明年重新奪回百貨龍頭。

精品品牌透露，台中新光三越集客力與頂級客群消費力無可匹敵，是中台灣業績核心。LV雖在大遠百設臨時櫃位，但合約至11月，後續將回歸新光三越。新光三越投入逾3,000人次升級軟硬體，同時新增天然氣偵測與一層一人防災士制度，嚴格把關安全。