影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

竹聯幫弘仁會40歲柯姓大哥組成詐騙集團，為取信民眾還找臨時演員舉辦投資說明，並緊扣時事例如關稅衝擊來編劇本，刑事局偵查第一大隊第二隊警官潛伏在柯嫌群組中蒐證，陸續查獲柯嫌等17人到案；警方清查柯嫌等人至少詐騙18人，騙走超過1億2000萬元。

柯嫌在2016年打著竹聯幫梅花堂名號，組成暴力討債集團，還強行押走債務人囚禁，直到家屬籌錢700萬才放人；近年來他轉到弘仁會，並從事詐騙犯罪牟取不法利益。

警方指出，柯嫌組成的詐騙集團與柬埔寨詐團合作，在社群平台以「免費贈書」、「免費領取投資股票資訊」吸引民眾加入假投資詐欺群組，並冒用如股票老師、財經教授等名人，每天在群組內「授課」，更冒用「投資公司」名義成立假投資APP，謊稱可獲得高額獲利。

為取信於被害人，柯嫌等人不惜花費重金租用高級飯店宴會廳、會議室等場地，並招募臨時演員依詐欺機房劇本演出，打造高質感「股票老師見面會」、「慈善晚會」、「簽約儀式」等場景，甚至利用AI換臉、修圖等工具生成以假亂真的影音，再將相關影片張貼於群組內，營造投資群組真實性，使民眾真偽難辨，紛紛投入大量金錢。

警方說，柯嫌的劇本都會與柬埔寨詐團商議，並緊扣時事，例如台灣面臨關稅衝擊，劇本就會說明關稅對台股的影響，但最後的結論是要緊跟群組老師才賺得到錢；演出影片的臨演薪水、飯店租金等費用，由柬埔寨詐團以虛擬貨幣支付，平均下來，大場演出要花費百萬，小場演出則要數十萬元不等，警方潛伏期間，柯嫌等人就安排製作約40場演出的影音，成本驚人。

為更進一步詐取被害人財物，柯嫌更透過「寄送禮品」等方式，讓被害人深信有獲利，持續投入金錢；再以「須支付手續費」、「帳戶遭凍結須繳交罰金」等理由拒絕出金，其他詐團帳號扮演投資者角色，在群組內張貼「成功領取投資獲利」的短片，使被害人誤信支付手續費或罰金後，可如願提領高額獲利，再度交付金錢給詐團，最後血本無歸。

刑事局警官加入群組蒐證，從今年2月到7月間，陸續在雙北、基隆、台南、新竹等地查獲柯嫌等17人，起獲現金1373萬元、虛擬貨幣USDT20萬顆、千元道具假鈔6百萬元等贓證物。

警方表示，柯嫌持有假鈔，是要測試應聘車手的忠誠度，柯嫌等人將一捆包有銀行封條的百萬元鈔票交給應聘車手，但鈔票僅有上下的第一張是千元真鈔，看看車手是否會心動私吞；另方面假鈔也用來讓同夥展示獲利假象，拍成影片取信被害人。

警方查獲的17人中，有一名是逃逸10年的范姓移工，范嫌逃逸期間從事地下匯兌，因此被柯嫌吸收幫忙洗錢至境外。