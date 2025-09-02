快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙背鉅額債務，今年7月被發現陳屍家中。台中地檢署證實，5人全部驗出有精神科藥物、鎮靜安眠藥，是否被迫服下？加工自殺？仍成謎。中山附醫法醫科主任高大成認為，一般燒炭輕生不會再吃安眠藥，且5人僅王父未留遺書成為疑點，建議進一步釐清死因。

王姓一家5口，7月初被發現包括62歲王姓爸爸、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封遺書，台中地檢署證實5個人身上都驗出精神藥物和安眠藥物的成分，不過主要的死因還是一氧化碳中毒

高大成說明，可比對抽血及驗尿檢出藥物反應，加上解剖採集胃中有毒藥物反應，若血液檢出濃度高，可能被下藥睡著後再吸入一氧化碳致死；若胃內容物採出濃度高，血液、尿液濃度低或是沒有，則是剛吃藥、或自己服藥；如果血液濃度不高，但尿液高，則可能很快就醒來，雖每人有代謝不同影響，可能只差異數分鐘。

高大成指出，血中藥物濃度愈高，睡覺最沈，尿夜濃度高則是快要醒來，胃中藥物多則是剛入睡，也可能是點火燒炭的人。

高大成建議進，可檢驗胃中是否有藥物顆粒，因為下藥要要搗碎用勻，因此如果自己胃中仍有藥物顆粒，則可能是下藥的人、點火燒炭的人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

豐原 命案 詐騙 詐欺 遺書 高大成 台中市 一氧化碳中毒

延伸閱讀

遇投資詐騙…台中豐原五口遺體解剖報告出爐 驗出安眠藥、排除他殺

台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

相關新聞

是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙背鉅額債務，今年7月被發現陳屍家中。台中地檢署證實，5人全部驗出有精神科藥物、鎮靜安眠...

婦人要匯款投資泰達幣 員警一問三不知及時勸說阻詐

彰化縣兩名婦女先後透過臉書投資廣告加入「投資LINE群組」，各被投資某支飆股、投資泰達幣必賺的理由說服，到某家銀行臨櫃匯...

未顯示電話來電稱欠積醫療費 警與金融機構行員連手阻詐

彰化縣陳姓婦人接獲沒顯示電話號碼的來電，對方稱她在新竹市某醫院欠費，將依法追討，陳婦以為為真，急忙到金融機構匯款，因神情...

網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 台南市府：是詐騙

最近有許多民眾接到「Macpac親子露營體驗營」活動訊息，感覺有點奇怪，詢問台南市政府，才知道虎頭埤風景區根本沒有參與舉...

遇投資詐騙…台中豐原五口遺體解剖報告出爐 驗出安眠藥、排除他殺

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現同時走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，並將外號「李團長」李姓女...

竹聯幫分子設DMT供打詐騙電話 養生館熱褲長腿女員工「兼差」也被抓

竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，以假檢警或解除分期付款行騙，還假冒電信公司誆稱可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。