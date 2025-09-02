是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙背鉅額債務，今年7月被發現陳屍家中。台中地檢署證實，5人全部驗出有精神科藥物、鎮靜安眠藥，是否被迫服下？加工自殺？仍成謎。中山附醫法醫科主任高大成認為，一般燒炭輕生不會再吃安眠藥，且5人僅王父未留遺書成為疑點，建議進一步釐清死因。

王姓一家5口，7月初被發現包括62歲王姓爸爸、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封遺書，台中地檢署證實5個人身上都驗出精神藥物和安眠藥物的成分，不過主要的死因還是一氧化碳中毒。

高大成說明，可比對抽血及驗尿檢出藥物反應，加上解剖採集胃中有毒藥物反應，若血液檢出濃度高，可能被下藥睡著後再吸入一氧化碳致死；若胃內容物採出濃度高，血液、尿液濃度低或是沒有，則是剛吃藥、或自己服藥；如果血液濃度不高，但尿液高，則可能很快就醒來，雖每人有代謝不同影響，可能只差異數分鐘。

高大成指出，血中藥物濃度愈高，睡覺最沈，尿夜濃度高則是快要醒來，胃中藥物多則是剛入睡，也可能是點火燒炭的人。

高大成建議進，可檢驗胃中是否有藥物顆粒，因為下藥要要搗碎用勻，因此如果自己胃中仍有藥物顆粒，則可能是下藥的人、點火燒炭的人。

