婦人要匯款投資泰達幣 員警一問三不知及時勸說阻詐

彰化縣兩名婦女先後透過臉書投資廣告加入「投資LINE群組」，各被投資某支飆股、投資泰達幣必賺的理由說服，到某家銀行臨櫃匯款時被發現有異，尤其投資泰達幣的女子對匯率、價格一無所知，員警趕到勸說，合計阻詐40萬元。

據了解，一名73歲婦人今年7月在臉書看到投資股票廣告，點入後瀏覽被高獲利等廣告吸引，掃描Q&R Code加LINE即有一名自稱是「智投家」官方營業員，分析股市漲跌，講得頭頭是道先搏得信任，再進而稱有內線掌握某支飆股，投資穩賺，有模有樣代為登錄會員，這名婦女十分心動，昨到銀行匯款30萬元，被永靖分駐所員警到場勸說攔阻。

另一名44歲婦人也是透過臉書看到投資虛擬貨幣廣告，掃描Q&R Code加LINE，有一名自稱是投資公司理營業員「陳子豪」聯繫，自稱他能帶領投資虛擬貨幣獲利、穩賺不賠，可指導虛擬貨幣投資，建議先匯款10萬元到指定幣商個人帳戶購入泰達幣。這名婦女不以有他，昨到銀行匯款，永靖分駐所員警兩小時內跑同一家銀行阻詐，發現這名44歲婦人完全不知泰達幣匯率、幣值、價格、走勢，員警判定被詐。

員林警分局長洪再德今表示，投資有賺有賠，應透過合法管道投資以賺取合理利潤，高報酬率的投資標的必定伴隨高風險，如標榜高額獲利、穩賺不賠或獲利來源不明、獲利率明顯不合理，都應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。