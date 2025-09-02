未顯示電話來電稱欠積醫療費 警與金融機構行員連手阻詐

彰化縣陳姓婦人接獲沒顯示電話號碼的來電，對方稱她在新竹市某醫院欠費，將依法追討，陳婦以為為真，急忙到金融機構匯款，因神情緊張又交代不清匯款真正目的，警方據報趕到，說明這是典型假冒機構詐騙，保住她的8萬4千元。

據了解，陳婦在家中接到沒顯示來電號碼的電話，一時好奇接聽，對方稱她在新竹市某醫院欠費8萬4千元，如不趕快繳交，除依法追討也會向健保署申請停止健保，影響就醫權利。陳婦一時心急，趕快到金融機構臨櫃匯款，行員關懷匯款用途時陳婦神情緊張、語焉不詳。

萬興派出所員警劉育嘉獲報疑似民眾被詐，立刻趕到，判定是典型「假冒機構詐財」，即向陳婦說明詐騙集團慣用話術，舉出多起受害案例並提供打詐儀表板給她觀看，也打電話給新竹某醫院求證，醫院強調從未打電話給陳婦，總算徹底消除陳婦疑慮。

芳苑警方呼籲，對於未顯示電話號碼的來電及不認識的人來電，都應提高警覺，凡是對方談到錢就要懷疑遇到詐騙，若有任何可疑情況可撥打165反詐騙專線或向警方求助。