刑事局：強化跨境執法及救援合作 全力打詐

報載柬埔寨成電信詐欺大本營後，許多詐欺累犯交保就飛往當地「進修」，學者與官警呼籲跨境執法需靠兩岸共打。刑事局今晚表示，正本清源之道在於全面擴展多邊合作與國際聯防。

中國時報報導，警方近年溯源追查詐團，常鎖定對象一查身分後，發現已出境柬國，案件被迫中斷，成為打詐漏洞。學者與官警呼籲，應加強詐欺犯限制出境、出海強制處分，跨境執法則要靠兩岸共打。

警政署刑事局今晚透過新聞稿表示，電信詐欺與人口販運犯罪近年來持續跨境化，部分嫌犯甚至在國內遭查獲後，利用司法程序漏洞潛逃柬埔寨或其他國家，繼續從事詐欺或人口販運行為，對治安造成挑戰，有學者提出正本清源方法仍需兩岸共同打擊犯罪等建議。

對此，刑事局說，目前持續推動各項跨境打擊犯罪及救援被害人具體作為，以建構國際聯防網絡為主軸，而非僅依賴單一兩岸共同打擊犯罪模式。

首先，跨境打擊犯罪部分。面對跨境詐欺犯罪持續擴張，警政署積極強化與東南亞國家合作，並多次派員前往柬埔寨等國拜會當地執法機關，就詐欺集團查緝與人口販運救援深入交換意見，建立直接聯繫與協調管道。

同時，警政署也積極與他國執法單位接洽，透過情報共享與跨境協調，強化多邊聯防機制，今年和菲律賓及泰國合作查獲詐欺話務機房及洗錢水房，成效斐然。

其次，救援被害人方面。刑事局說，針對受困柬埔寨詐騙園區被害人，警方不僅與外交部密切協作，並結合國內外民間團體力量，形成公私協力的救援網絡，對於能提供明確位置資訊者，警方即透過合作機制積極展開行動，並結合在地資源加速確認與救援流程。

今年截至目前，已有24起通報救援受困柬埔寨詐欺園區被害人案例，未來將持續優化跨部會協作與民間參與機制。

最後，全面擴展國際合作部分。刑事局認為，近年來柬埔寨等國相繼展開大規模掃蕩詐欺園區行動，經調查發現境外詐欺園區高層及幹部多為中國大陸籍，顯示中國大陸自身對於境內幫派與跨境犯罪的掌握與防制明顯不足。

刑事局強調，兩岸共同打擊犯罪並非解決問題的唯一方案，真正的正本清源之道，仍在於將台灣豐富的偵查技術與實務經驗，全面擴展至多邊合作與國際聯防，才能有效壓縮詐欺集團的活動空間。

面對詐欺與人口販運國際化的挑戰，刑事局說，將持續完善法律制度、強化防逃作為，並深化與各國的跨境執法與救援合作，實質推動打擊跨國詐欺犯罪，維護國人財產安全。