聽新聞
0:00 / 0:00
網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 台南市府：是詐騙
最近有許多民眾接到「Macpac親子露營體驗營」活動訊息，感覺有點奇怪，詢問台南市政府，才知道虎頭埤風景區根本沒有參與舉辦。市政府下午聲明：虎頭埤風景區未與該單位合辦此活動，請民眾勿受騙。
有民眾在露營社團張貼訊息表示，有接到朋友分享這個單位在辦活動，12歲以下孩童免費參加。但是只有網路連結並沒有正常聯絡方式。有網友表示有收到類似的活動，但地點改在花蓮，「同樣是三個營區選一個、感覺怪怪的」，許多人質疑這個是詐騙。
台南市政府觀光旅遊局表示，接獲民眾反映查詢網路「Macpac親子露營體驗營」活動場次及收費訊息，地點包含虎頭埤露營區，觀光旅遊局鄭重聲明，虎頭埤風景區未與該單位合辦此活動，請民眾務必查明事實避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言