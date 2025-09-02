網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 台南市府：是詐騙

最近有許多民眾接到「Macpac親子露營體驗營」活動訊息，感覺有點奇怪，詢問台南市政府，才知道虎頭埤風景區根本沒有參與舉辦。市政府下午聲明：虎頭埤風景區未與該單位合辦此活動，請民眾勿受騙。

有民眾在露營社團張貼訊息表示，有接到朋友分享這個單位在辦活動，12歲以下孩童免費參加。但是只有網路連結並沒有正常聯絡方式。有網友表示有收到類似的活動，但地點改在花蓮，「同樣是三個營區選一個、感覺怪怪的」，許多人質疑這個是詐騙。