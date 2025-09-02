快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 台南市府：是詐騙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

最近有許多民眾接到「Macpac親子露營體驗營」活動訊息，感覺有點奇怪，詢問台南市政府，才知道虎頭埤風景區根本沒有參與舉辦。市政府下午聲明：虎頭埤風景區未與該單位合辦此活動，請民眾勿受騙。

有民眾在露營社團張貼訊息表示，有接到朋友分享這個單位在辦活動，12歲以下孩童免費參加。但是只有網路連結並沒有正常聯絡方式。有網友表示有收到類似的活動，但地點改在花蓮，「同樣是三個營區選一個、感覺怪怪的」，許多人質疑這個是詐騙。

台南市政府觀光旅遊局表示，接獲民眾反映查詢網路「Macpac親子露營體驗營」活動場次及收費訊息，地點包含虎頭埤露營區，觀光旅遊局鄭重聲明，虎頭埤風景區未與該單位合辦此活動，請民眾務必查明事實避免受騙。

網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 ，台南市府：是詐騙。圖／翻攝臉書社團露營公社
網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 ，台南市府：是詐騙。圖／翻攝臉書社團露營公社

親子 露營區 虎頭埤

延伸閱讀

空軍神箭營區官兵上網簽賭 新北檢聲請簡易判決

提案惹議 翁曉玲：不禁小功率的自用太陽能發電

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

日本露營品牌Snow Peak Land Station落腳台南安平 9月13日開幕

相關新聞

網路流傳辦「親子露營體驗營」活動 台南市府：是詐騙

最近有許多民眾接到「Macpac親子露營體驗營」活動訊息，感覺有點奇怪，詢問台南市政府，才知道虎頭埤風景區根本沒有參與舉...

遇投資詐騙…台中豐原五口遺體解剖報告出爐 驗出安眠藥、排除他殺

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現同時走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，並將外號「李團長」李姓女...

竹聯幫分子設DMT供打詐騙電話 養生館熱褲長腿女員工「兼差」也被抓

竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，以假檢警或解除分期付款行騙，還假冒電信公司誆稱可...

桃園副市長至親遭假檢警詐騙1500萬 仲介、掮客判決出爐

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年3月與詐團成員陳姓律師以假檢警手段，向桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人稱帳戶遭冒用洗錢為由，誆騙1500萬元。桃園地院今針對部分判決...

假幣商詐騙近億元 嘉檢偵結起訴詐團7人

以林姓男子為首的詐騙集團，以「假幣商」、「假投資」手法，誆騙35人，詐得近1億元，單一有被害人受騙金額1千萬元者就有4名...

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。