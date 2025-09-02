快訊

遇投資詐騙…台中豐原五口遺體解剖報告出爐 驗出安眠藥、排除他殺

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現同時走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，並將外號「李團長」李姓女子被依詐欺等罪嫌收押；另5人遺體解剖報告出爐，全部驗出有精神科藥物、鎮靜安眠藥，但排除他殺，檢方仍在釐清真相。

台中地檢表示，7月10日由法醫研究所法醫師解剖豐原一家五口遺體，經解剖檢視、顯微鏡觀察及毒物化學檢驗，死者5人均未發現有新近生前外傷，也無他人介入之積極性證據。

檢方說，5人都未檢出鴉片類、安非他命類及其他常見毒藥物成分，但5人體內均檢出精神科藥物、鎮靜安眠藥。

檢方表示，經綜合研判結果，5人於密閉空間內因一氧化碳中毒死亡，死亡方式可排除他殺，檢察官也在8月26日開立相驗屍體證明書交予死者家屬，並依鑑定結果綜合現場勘驗及其他卷證資料，持續釐清全案真相。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

豐原一家五口遇詐騙走上絕路，檢方已將關鍵的「李團長」李女詐欺等罪嫌聲押獲准。圖／報系資料照
豐原一家五口遇詐騙走上絕路，檢方已將關鍵的「李團長」李女詐欺等罪嫌聲押獲准。圖／報系資料照

豐原 命案 黃金 遺體 台中市 詐騙集團 一氧化碳中毒

