竹聯幫分子設DMT供打詐騙電話 養生館熱褲長腿女員工「兼差」也被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，以假檢警或解除分期付款行騙，還假冒電信公司誆稱可退費，共向24人騙走965萬元。刑事局查獲巫男等4人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見3人獲准，謝姓少年已因另案收容。

警方調查，33歲巫姓男子、32歲王姓女子、24歲林姓男子及15歲謝姓少年，受相同上手指示或互相介紹，分別在新北市三重、新店區及台北市文山區、新竹縣竹北市的租屋住處設DMT機房，由巫收受上手寄送的DMT及卡池，轉寄其他3人放置。

詐團境外話務機房撥打網路電話，透過DMT及卡池轉為境內手機門號訊號致電民眾，假冒醫院及檢警稱健保卡遭冒用涉刑案，以監管財產要求面交現金或匯款，或假冒中油公司稱信用卡被盜刷，以認證為由要求匯款。

詐團也透過管道取得民眾已未使用的手機門號，假冒3大電信公司致電稱當時申辦門號的保證金可退費，要求提供金融帳戶，再假冒金管會及檢警稱帳戶涉洗錢而無法收受匯款，要求面交現金配合調查。

警方清查，24人被騙965萬元，其中南投縣一名40歲女公務員被騙435萬元最多。刑事局偵四大隊第一隊分析165反詐騙系統平台資料，今年5至7月搜索4處機房，拘提巫、林及王女，借訊因毒品案被少年法庭裁定收容的謝。

王女任職北市某養生館，平時工作是替男客按摩，也在住處「兼差」設機房，被拘提時穿熱褲露出白皙長腿。犯嫌均稱以為是放遊戲機台設備，不知是詐欺；巫稱受大陸廈門的台籍友人指示，每月酬勞3萬元，其他人則稱互相介紹或上臉書找工作，月領1萬元。

警方查扣DMT、卡池、手機、人頭電信卡及碎紙機等，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。

竹聯幫月堂成員巫姓男子（中）涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫月堂成員巫姓男子（右）、某養生館員工王姓女子（左）涉設DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，刑事局查扣DMT、卡池、人頭電信卡等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，刑事局查扣DMT、卡池、人頭電信卡等。記者李奕昕／攝影
竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，刑事局查扣DMT、卡池、人頭電信卡等。記者李奕昕／翻攝
