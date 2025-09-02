台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

台中豐原區一家5口疑因遭投資詐騙而陳屍屋內，檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒。台中豐原五口命案，因外界有5名死者遭毒害、加工自殺的疑慮，檢方與家屬協調後，明天將抽血採驗釐清。圖／聯合報系資料照

台中豐原區一家5口今年7月間，疑因遭投資詐騙而陳屍屋內。檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒，全案檢方正持續調查釐清。

台中地檢署今天表示，5名死者今年7月間經檢方會同法醫解剖遺體，並採集相關檢體化驗後，近日相關報告出爐，發現體內皆有精神科藥物及安眠藥。

檢方提到，目前5名死者的主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒，後續涉案的黃金團購主李姓女子等案件，檢方仍持續擴大調查釐清。

豐原區王姓一家5口今年7月2日晚間，被發現陳屍家中，檢方後續朝詐欺方向調查，發現王家人在王家長女的同學張姓美容師介紹下，認識李姓女子並加入她經營的黃金團購群組，稱可刷卡買黃金賺取佣金。

王家投資一年後，負債多於累積的佣金，在一次團購中，李女又以王家人違約為由，要求賠償新台幣500萬元，並帶著王家人到彰化錢莊抵押房子借款200萬元，王家人後續又將汽、機車典當。

中檢依據蒐獲的金流、通聯等事證拘提李女到案，複訊後認定涉犯刑法詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980