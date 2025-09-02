快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

中央社／ 台中2日電

台中豐原區一家5口疑因遭投資詐騙而陳屍屋內，檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒。台中豐原五口命案，因外界有5名死者遭毒害、加工自殺的疑慮，檢方與家屬協調後，明天將抽血採驗釐清。圖／聯合報系資料照
台中豐原區一家5口疑因遭投資詐騙而陳屍屋內，檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒。台中豐原五口命案，因外界有5名死者遭毒害、加工自殺的疑慮，檢方與家屬協調後，明天將抽血採驗釐清。圖／聯合報系資料照

台中豐原區一家5口今年7月間，疑因遭投資詐騙而陳屍屋內。檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒，全案檢方正持續調查釐清。

台中地檢署今天表示，5名死者今年7月間經檢方會同法醫解剖遺體，並採集相關檢體化驗後，近日相關報告出爐，發現體內皆有精神科藥物及安眠藥。

檢方提到，目前5名死者的主要死因仍維持認定為一氧化碳中毒，後續涉案的黃金團購主李姓女子等案件，檢方仍持續擴大調查釐清。

豐原區王姓一家5口今年7月2日晚間，被發現陳屍家中，檢方後續朝詐欺方向調查，發現王家人在王家長女的同學張姓美容師介紹下，認識李姓女子並加入她經營的黃金團購群組，稱可刷卡買黃金賺取佣金。

王家投資一年後，負債多於累積的佣金，在一次團購中，李女又以王家人違約為由，要求賠償新台幣500萬元，並帶著王家人到彰化錢莊抵押房子借款200萬元，王家人後續又將汽、機車典當。

中檢依據蒐獲的金流、通聯等事證拘提李女到案，複訊後認定涉犯刑法詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

家人 黃金 豐原 詐騙 台中市 一氧化碳中毒

延伸閱讀

前台中縣豐原市長張溢城政壇退休 新社農耕生活獲健康快樂

開學了！大陸11歲男童趕功課趕到四肢麻木 換氣過度引發呼吸性鹼中毒

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

高雄驚傳離奇命案！男大鬧醫院「抓狂打保全、砸玻璃」 女友卻慘死家中

相關新聞

竹聯幫分子設DMT供打詐騙電話 養生館熱褲長腿女員工「兼差」也被抓

竹聯幫月堂成員巫姓男子涉設4處DMT節費器機房，供詐騙集團撥打詐騙電話，以假檢警或解除分期付款行騙，還假冒電信公司誆稱可...

台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

台中豐原區一家5口今年7月間，疑因遭投資詐騙而陳屍屋內。檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因...

桃園副市長至親遭假檢警詐騙1500萬 仲介、掮客判決出爐

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年3月與詐團成員陳姓律師以假檢警手段，向桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人稱帳戶遭冒用洗錢為由，誆騙1500萬元。桃園地院今針對部分判決...

假幣商詐騙近億元 嘉檢偵結起訴詐團7人

以林姓男子為首的詐騙集團，以「假幣商」、「假投資」手法，誆騙35人，詐得近1億元，單一有被害人受騙金額1千萬元者就有4名...

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組...

詐團佯裝香港美女賣翡翠原石 樹林男險遭騙百萬

新北市樹林區一名王姓男子，上月中旬在網路上遇到投資詐騙集團，對方化身一名經營珠寶生意的貌美輕熟女，誘騙王男投資百萬購買高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。