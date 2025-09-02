桃園副市長至親遭假檢警詐騙3500萬 仲介、掮客判決出爐

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年3月與詐團成員陳姓律師以假檢警手段，向桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人稱帳戶遭冒用洗錢為由，前後誆騙3500萬元。桃園地院今針對部分判決，潘姓仲介、陳姓掮客已與王婦調解，依詐欺取財罪各處有期徒刑1年、緩刑4年及6月，其餘待日後審理判決。

王婦去年1月接獲詐騙集團電話，誤信自己的帳戶遭冒用並涉及洗錢，唯恐子女受牽連，依指示和致電的「假警察」加為LINE好友聯繫；對方要求她提供名下資產供檢警監管，房產也要辦理借貸變現才不會連房子都遭扣押。

去年3月10日，詐騙集團3名車手到彰化與另案被害人見面取款，被埋伏的警方逮捕，警方在其中一名車手身上發現一張「台北地院」核發的「請求暫緩執行凍結令申請書」及王姓婦人個人資料，研判詐團偽造公署文件詐騙王婦，聯繫桃園王婦家屬防詐並建議就近報案。

王姓婦人聯繫「假警察」好友，告知子女提醒她可能遇詐，詐團立刻表示可介紹律師陳冠宇協助維護權益，聲稱「陳律師可以幫忙提告」，藉此安撫王婦情緒，但陳冠宇竟是詐團「自己人」。

王婦在假檢警、詐團律師洗腦下，根據指示上網找到所謂的「理財達人」潘姓土地仲介，潘假意尋找願意私人借貸的金主，與詐團其他成員演出借貸戲碼，在5月24日陪王婦到地政士事務所辦理名下房產設定抵押權、借貸3千萬元。

5天後，房屋貸款匯入王姓婦人帳戶，她在「假檢警」陪同下，連續兩天到金融機構提款、轉帳1500萬元給詐團，她兒子察覺有異，阻止她繼續付款，同時報警處理。據了解，王婦先前連同上述1千5百萬元，被同一詐團詐騙高達3千5百萬元，身心受創住院，他案部分檢警仍在追查中。

桃園檢警釐清詐團成員身分後，去年12月16日先拘提陳冠宇及潘姓仲介、吳姓土地掮客，今年1月再分2波拘提仲介、登記助理員等詐團成員，查出詐團取得王婦的房屋貸款後，蕭宇廷分得50萬元、陳冠宇分得33萬9千元，其他各嫌依扮演角色的貢獻度，分別獲得3萬多元至67萬5千元不等的酬勞。

桃園地院今針對部分宣判，審酌潘姓仲介、陳姓掮客參與詐欺取財行為，造成王婦財產損失，且潘的洗錢行為導致金流更難以追查；考量被告2人犯後坦承不諱，並皆與王婦成立調解，其中陳姓掮客以50.8萬多元與對方和解，已超越犯罪所得，依法減刑，最終依詐欺取財罪分別判處潘姓仲介有期徒刑1年、緩刑4年，陳姓掮客有期徒刑6月。

另檢方同時起訴蕭男等人，因另名陳姓婦人也因信詐團手法，險些到當鋪抵押房產500萬元，但陳婦當下不敢進入當鋪才未詐騙成功，桃園地院針對此部分依詐欺取財未遂罪，處蕭男有期徒刑1年，吳姓掮客有期徒刑6月。可上訴。其餘被告及起訴犯罪事實均待日後審理判決。