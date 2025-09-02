假幣商詐騙近億元 嘉檢偵結起訴詐團7人

以林姓男子為首的詐騙集團，以「假幣商」、「假投資」手法，誆騙35人，詐得近1億元，單一有被害人受騙金額1千萬元者就有4名；今天嘉檢偵結，將林男等7名詐團成員提起公訴，並具體求刑3年至9年。

起訴書表示，36歲林男為某科技公司負責人，40歲邱男、30歲劉男、22歲許男為其僱用員工；56歲李女、33歲張女為林男親屬。林男與30歲楊男間因債務糾紛，雙方約定由楊男擔任與詐欺集團的「對接人」，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術對被害人行騙後，將販賣泰達幣之工作「派單」給林男等人承接，再由林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE帳號，指派張女擔任客服人員與客戶接洽，再由劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包，詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定之錢包，行詐欺及洗錢計畫。以此方式先後對陳女等35人行騙，共計詐得9743萬3656元。

檢方表示，林男等人以「假投資」、「假幣商」手法行騙，被害人數多達35人，地點遍及全台各縣市，每次收取款項最高達600餘萬元，單一被害人受騙金額超過500萬元即有5名，其中更有4名高達1000萬元，此外林男等人預先擬定遭警方查緝時之應對方式、並與詐欺集團約定，要求被害人向「小熊維尼專業幣商」買幣時，要表示「是看臉書來的」，營造林男等人單純賣幣給看臉書廣告而來之客戶之假象，顯示其等犯罪手法十分狡詐。