快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

聽新聞
0:00 / 0:00

假幣商詐騙近億元 嘉檢偵結起訴詐團7人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

以林姓男子為首的詐騙集團，以「假幣商」、「假投資」手法，誆騙35人，詐得近1億元，單一有被害人受騙金額1千萬元者就有4名；今天嘉檢偵結，將林男等7名詐團成員提起公訴，並具體求刑3年至9年。

起訴書表示，36歲林男為某科技公司負責人，40歲邱男、30歲劉男、22歲許男為其僱用員工；56歲李女、33歲張女為林男親屬。林男與30歲楊男間因債務糾紛，雙方約定由楊男擔任與詐欺集團的「對接人」，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術對被害人行騙後，將販賣泰達幣之工作「派單」給林男等人承接，再由林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE帳號，指派張女擔任客服人員與客戶接洽，再由劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包，詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定之錢包，行詐欺及洗錢計畫。以此方式先後對陳女等35人行騙，共計詐得9743萬3656元。

檢方表示，林男等人以「假投資」、「假幣商」手法行騙，被害人數多達35人，地點遍及全台各縣市，每次收取款項最高達600餘萬元，單一被害人受騙金額超過500萬元即有5名，其中更有4名高達1000萬元，此外林男等人預先擬定遭警方查緝時之應對方式、並與詐欺集團約定，要求被害人向「小熊維尼專業幣商」買幣時，要表示「是看臉書來的」，營造林男等人單純賣幣給看臉書廣告而來之客戶之假象，顯示其等犯罪手法十分狡詐。

檢方表示，林男等人到案後否認犯行，更預先勾串，犯後態度不佳，案經檢察官偵查終結後，將被告7人提起公訴，就各被告所犯各罪間，分別求處有期徒刑3年至9年不等之刑，且為保全犯罪所得追徵之執行，並向法院聲請扣押被告林男所有房屋、土地共4筆獲准，已辦理限制登記完竣。

詐騙集團詐得的被害人現金近300萬元。圖／翻攝畫面
詐騙集團詐得的被害人現金近300萬元。圖／翻攝畫面
嘉檢對詐團偵結起訴具體求刑3～9年，並向法院聲請扣押主嫌林男的房產，圖為林男的公司與房產座落。圖／翻攝畫面
嘉檢對詐團偵結起訴具體求刑3～9年，並向法院聲請扣押主嫌林男的房產，圖為林男的公司與房產座落。圖／翻攝畫面
詐騙集團詐得的被害人現金每次最高600多萬元。圖／翻攝畫面
詐騙集團詐得的被害人現金每次最高600多萬元。圖／翻攝畫面

詐欺 被害人 泰達幣

延伸閱讀

詐團佯裝香港美女賣翡翠原石 樹林男險遭騙百萬

融資經銷商勾結詐團「假車貸真房貸」 10人抵押房產投資被騙近7千萬

詐團勾結地政士、中古車行 「假車貸真房貸」騙走超過6500萬

「雨刷」蔡政宜涉案遭拘提 嘉檢：非光電弊案延伸

相關新聞

台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

台中豐原區一家5口今年7月間，疑因遭投資詐騙而陳屍屋內。檢方解剖遺體採樣送驗後，發現5人體內皆有安眠藥等藥物，但主要死因...

桃園副市長至親遭假檢警詐騙3500萬 仲介、掮客判決出爐

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年3月與詐團成員陳姓律師以假檢警手段，向桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人稱帳戶遭冒用洗錢...

假幣商詐騙近億元 嘉檢偵結起訴詐團7人

以林姓男子為首的詐騙集團，以「假幣商」、「假投資」手法，誆騙35人，詐得近1億元，單一有被害人受騙金額1千萬元者就有4名...

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組...

詐團佯裝香港美女賣翡翠原石 樹林男險遭騙百萬

新北市樹林區一名王姓男子，上月中旬在網路上遇到投資詐騙集團，對方化身一名經營珠寶生意的貌美輕熟女，誘騙王男投資百萬購買高...

月入30萬騙高中同學到柬埔寨「抓交替」男返台獲同窗原諒輕判

李姓男子在詐騙集團擔任人力主管，負責招募台灣人到柬埔寨工作，他在臉書刊登月薪30萬元工作機會，吸引陳姓高中同學探詢，李竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。