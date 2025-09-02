快訊

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

一片死寂！阿富汗強震已至少800死、國際救援不管？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組受理遭詐騙集團騙的5名被害人資料、案情洩漏，檢方批陳恐讓被害人遭報復並違反偵查不公開，依個資法等起訴陳員、王女。

檢方查，陳員（44歲）因投資虛擬貨幣認識王女，彼此互加LINE為好友，後來因王女和另名王姓男子有糾紛，王女為了查對方是否有犯罪前科遭通緝，她於2022年7月5日將王男的姓名提供給陳員。

陳應其要求，分別在7月5日、11月3日，持續使用項不知情同事借來的警政知識聯網帳號、密碼，未經同事同意就以「查緝查捕逃犯」、「偵辦刑事案件」等不實名義，查到王男的犯罪前科、身分證照片，及車籍資料等，並將所得個資交給王女。

檢方查出，警方後因受理5位民眾報案表示遭詐欺，警員受理後將案情摘要張貼在警局的LINE公務群組內，包括被害人遭詐資料、記載有個資的虛擬幣合約書，陳員因在LINE群組內獲知相關訊息，竟然將以上個資洩漏轉傳給王女。

檢方訊時，陳員自白坦承利用不實名義，查詢王男的個資，以及將公務群組內被害人資料等傳給王女；王女也說，有提供王男姓名請陳員幫她查個資，另有陳員、王女間對話紀錄，及其登入警政署應用系統使用紀錄可佐。

檢方認為，王女因糾紛，就請陳員幫她查王男的個資，陳員不但逾越同事授權違法利用其帳號登入警政系統，又輸入與查詢目的不符理由查得個資，並利用在處理王女與王男間私人糾紛，已侵害王男隱私、警政系統正確性。

另外，陳員又洩漏詐騙被害人個資、遭詐經過，將使有心人以間接方式，識別被害人資料，若遭犯罪者利用還恐招致串、滅證，甚至報復被害人，其也違反偵查不公開。

檢方偵結，從重依2個公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪起訴陳員、王女。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

個資 人資 被害人

延伸閱讀

松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴

LINE GO租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

沈伯洋稱家門口遭裝針孔報案成「死局」 北市警局回應了

資深員工向新同事索取個資稱會計需要 竟拿去訂購副業直銷品判3月

相關新聞

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組...

詐團佯裝香港美女賣翡翠原石 樹林男險遭騙百萬

新北市樹林區一名王姓男子，上月中旬在網路上遇到投資詐騙集團，對方化身一名經營珠寶生意的貌美輕熟女，誘騙王男投資百萬購買高...

月入30萬騙高中同學到柬埔寨「抓交替」男返台獲同窗原諒輕判

李姓男子在詐騙集團擔任人力主管，負責招募台灣人到柬埔寨工作，他在臉書刊登月薪30萬元工作機會，吸引陳姓高中同學探詢，李竟...

融資經銷商勾結詐團「假車貸真房貸」 10人抵押房產投資被騙近7千萬

台北市某融資公司經銷商吳姓男子被控勾結詐騙集團，以車貸掩護誘使被害人抵押房產借貸交給詐團，向10人騙走6534萬元。刑事...

詐騙國人赴泰緬淪「豬仔」、動輒打罵關小黑屋 台東地檢署起訴4人

台東縣黃姓男子以介紹至泰國工作為由，誘騙多人前往緬甸苗瓦迪地區的詐欺園區從事網路詐騙，被害人被限制行動淪為「豬仔」，若有...

醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

台中市胡姓男子是醫藥業務，因單身已一段時間，急欲交往女友，透過網路軟體認識詐騙集團假冒的女網友，依配合對方說詞，匯款2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。