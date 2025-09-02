聽新聞
台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果
時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，其因王姓女友人私下與人有糾紛，陳就利用警政知識聯網幫她違法查個資，還將公務群組受理遭詐騙集團騙的5名被害人資料、案情洩漏，檢方批陳恐讓被害人遭報復並違反偵查不公開，依個資法等起訴陳員、王女。
檢方查，陳員（44歲）因投資虛擬貨幣認識王女，彼此互加LINE為好友，後來因王女和另名王姓男子有糾紛，王女為了查對方是否有犯罪前科遭通緝，她於2022年7月5日將王男的姓名提供給陳員。
陳應其要求，分別在7月5日、11月3日，持續使用項不知情同事借來的警政知識聯網帳號、密碼，未經同事同意就以「查緝查捕逃犯」、「偵辦刑事案件」等不實名義，查到王男的犯罪前科、身分證照片，及車籍資料等，並將所得個資交給王女。
檢方查出，警方後因受理5位民眾報案表示遭詐欺，警員受理後將案情摘要張貼在警局的LINE公務群組內，包括被害人遭詐資料、記載有個資的虛擬幣合約書，陳員因在LINE群組內獲知相關訊息，竟然將以上個資洩漏轉傳給王女。
檢方訊時，陳員自白坦承利用不實名義，查詢王男的個資，以及將公務群組內被害人資料等傳給王女；王女也說，有提供王男姓名請陳員幫她查個資，另有陳員、王女間對話紀錄，及其登入警政署應用系統使用紀錄可佐。
檢方認為，王女因糾紛，就請陳員幫她查王男的個資，陳員不但逾越同事授權違法利用其帳號登入警政系統，又輸入與查詢目的不符理由查得個資，並利用在處理王女與王男間私人糾紛，已侵害王男隱私、警政系統正確性。
另外，陳員又洩漏詐騙被害人個資、遭詐經過，將使有心人以間接方式，識別被害人資料，若遭犯罪者利用還恐招致串、滅證，甚至報復被害人，其也違反偵查不公開。
檢方偵結，從重依2個公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪起訴陳員、王女。
