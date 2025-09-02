詐團佯裝香港美女賣翡翠原石 樹林男險遭騙百萬

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區一名王姓男子，上月中旬在網路上遇到投資詐騙集團，對方化身一名經營珠寶生意的貌美輕熟女，誘騙王男投資百萬購買高價翡翠原石，所幸王男即時向警方諮詢，趁雙方交款時，當場逮捕車手，將其移送法辦。

樹林警分局表示，47歲王男在私人企業擔任經理，小有資產，日前透過網路認識一名自稱是「陳慧玲」、32歲單身未婚的香港女子，陳女並向王男表示自己在香港開珠寶店，可以拿到進價便宜的翡翠原石。

之後，陳女開始對王男噓寒問暖，同時鼓吹王男投資翡翠，王男與對方相談近2周後，同意投資100萬，陳女於是派出車手假扮的工作人員，與王男相約當面收款。

所幸王男付款前仍心有疑慮，上月31日上午前往樹林警分局柑園派出所諮詢，經員警了解確認為典型投資詐騙手法，王男於是配合警方成功誘出28歲楊姓車手，趁對方現身收款時，由員警上前盤查當場人贓俱獲，成功攔阻王男鉅額損失。

新北市樹林區一名王姓男子，上月中旬在網路上遇到投資詐騙集團，對方化身一名經營珠寶生意的貌美輕熟女，誘騙王男投資百萬購買高價翡翠原石，所幸王男即時向警方諮詢，成功阻詐並逮捕車手。記者蔣永佑／翻攝
車手 詐騙集團

