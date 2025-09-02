月入30萬騙高中同學到柬埔寨「抓交替」男返台獲同窗原諒輕判

李姓男子在詐騙集團擔任人力主管，負責招募台灣人到柬埔寨工作，他在臉書刊登月薪30萬元工作機會，吸引陳姓高中同學探詢，李竟誘騙陳男到柬埔寨，所幸陳機警趁隙逃脫，並順利返台，高雄地院審理後，依妨害自由罪判李男徒刑1年10月。

判決指出，2022年6月，李男疑受騙前往柬埔寨加入「萬古集團」擔任招募人員，同年7月，李男透過社群網站分享求職訊息，可輕鬆在柬埔寨月入20、30萬元。

李男的陳姓高中同學看到訊息後，主動私訊李男，李男見同學上當，假好心說機會難得且有很多人應徵，聲稱把難得的機會提供給陳男。

陳男依照約定搭上飛機，沒想到一抵達柬埔寨就被控制行動，想離開還得付2萬元美金的賠付金，陳男此時才驚覺受騙上當，被迫當了20幾天詐團人力招募員後，趁詐團轉移陣地時，逃到機場買機票飛回台灣。