月入30萬騙高中同學到柬埔寨「抓交替」男返台獲同窗原諒輕判
李姓男子在詐騙集團擔任人力主管，負責招募台灣人到柬埔寨工作，他在臉書刊登月薪30萬元工作機會，吸引陳姓高中同學探詢，李竟誘騙陳男到柬埔寨，所幸陳機警趁隙逃脫，並順利返台，高雄地院審理後，依妨害自由罪判李男徒刑1年10月。
判決指出，2022年6月，李男疑受騙前往柬埔寨加入「萬古集團」擔任招募人員，同年7月，李男透過社群網站分享求職訊息，可輕鬆在柬埔寨月入20、30萬元。
李男的陳姓高中同學看到訊息後，主動私訊李男，李男見同學上當，假好心說機會難得且有很多人應徵，聲稱把難得的機會提供給陳男。
陳男依照約定搭上飛機，沒想到一抵達柬埔寨就被控制行動，想離開還得付2萬元美金的賠付金，陳男此時才驚覺受騙上當，被迫當了20幾天詐團人力招募員後，趁詐團轉移陣地時，逃到機場買機票飛回台灣。
陳男重獲自由後報警，高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並與陳男和解，法官考量李男也是被逼，加上兩人已和解，減刑後依共同意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪，判他徒刑1年10月，可上訴。
