融資經銷商勾結詐團「假車貸真房貸」 10人抵押房產投資被騙近7千萬
台北市某融資公司經銷商吳姓男子被控勾結詐騙集團，以車貸掩護誘使被害人抵押房產借貸交給詐團，向10人騙走6534萬元。刑事局查獲吳及地政士、中古車行人員共26人，依詐欺等罪送辦，檢方命3至20萬元交保。
警方調查，49歲吳姓男子在台北市中山區南京東路經營車貸承攬公司，承攬某大型融資租賃公司貸款業務，派業務人員與假投資詐騙的被害人聯繫，由北市北投區某中古車行老闆51歲陳姓男子等人在被害人不知情下，將低價中古車過戶至被害人名下，營造車貸假象。
55歲蔡姓男子等7名地政士協助被害人，以不動產設定抵押擔保給融資租賃公司，被害人收到貸款款項匯入後提領面交或轉匯詐團；車行未實際交車，過戶給被害人約1周，又過戶給其他被害人。
被害人是在臉書或IG瀏覽虛擬貨幣假投資廣告，加入LINE群組被騙光存款，對方介紹與吳的公司業務加LINE聯繫借貸，10人被騙6534萬元，其中約2000萬元來自貸款，新北市一名7旬老婦被騙1300萬元最多。
刑事局偵一大隊第二隊追查，今年4月至上月在台北及新北行動，搜索車貸承攬公司、車行及地政士事務所，拘提或通知吳及公司業務、陳與車行1名員工、蔡等7名地政士共26人。吳等人稱正常辦理貸款，對詐騙不知情。
檢警將該大型融資租賃公司列為遭詐貸的被害人，持續釐清是否涉案。警方查扣汽車過戶切結書、貸款等文件及手機、電腦，詢後將12人依詐欺、偽造文書罪及洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命吳及吳的前員工胡姓男子各10萬、20萬元交保，其他人3至10萬元交保。
