刑事警察局日前破獲融資公司經銷商以「假車貸真房貸」涉嫌詐欺案。圖：讀者提供

刑事警察局日前破獲融資公司經銷商以「假車貸真房貸」涉嫌詐欺案。警方表示，該公司經營招攬大型融資租賃公司貸款業務，為獲取高額貸款佣金，涉嫌以「假車貸真房貸」手法，勾結地政士及中古車商行，利用被害人需錢孔急且不諳貸款流程情形下，簽署內容部分空白的「分期付款暨債權讓與契約」、「銷售合約書」，而在被害人不知情狀況下，短暫過戶低價中古車至名下，作為貸款標的，再以不動產設定抵押擔保，藉以順利快速讓被害人取得高額貸款，殊不知已成為詐欺集團啃食被害人最後棲身之所的主要幫凶。專案小組於今(2025)年4月、5月展開2波拘提搜索行動，拘提通知吳姓負責人、地政士、車行負責人等26名犯嫌到案，並查扣相關贓證物，全案移送台北地檢署偵辦。

查扣證物照片 2
詐團利用被害人需錢孔急且不諳貸款流程情形下，簽署內容部分空白的「分期付款暨債權讓與契約」、「銷售合約書」。圖：讀者提供

刑事局表示，該局偵查第一大隊第二隊接獲被害人報案指稱遭歹徒慫恿投資虛擬貨幣，被害人現有資金用罄後，經詐欺集團介紹該融資公司旗下業務協助被害人以不動產作為抵押借款慘遭詐騙，該局便與台北市文山第二警分局等單位共組專案小組全力查緝，並報請北檢荒股指揮偵辦。專案小組清查發現該公司勾結地政士、中古車行等，以「假車貸真房貸」手法行騙，初步清查被害人至少10人，遭詐騙金額超過6534萬元，而該融資公司涉嫌詐貸金額高達2360萬元，

案件示意圖
被害人報案指稱遭歹徒慫恿投資虛擬貨幣，被害人現有資金用罄後，經詐欺集團介紹該融資公司旗下業務協助被害人以不動產作為抵押借款慘遭詐騙。圖：警方提供

刑事局進一步提到，專案小組於4月15日、5月26日，展開2波拘提搜索行動，拘提通知49歲吳姓負責人、地政士、車行負責人等26名犯嫌到案，搜索查手機12支、電腦1台、硬碟1個及同意汽車過戶切結書等文件，全案依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送北檢偵辦。

警方呼籲，融資公司或民間借貸等相關行業，勿為牟取高額貸款手續費、利息、佣金，利用法律漏洞逃避刑事責任，而淪為詐欺集團幫凶，警察機關必會抽絲剝繭蒐集不法事證，嚴正打擊此類犯罪，保障被害人生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：詐團勾結地政士、中古車行 「假車貸真房貸」騙走超過6500萬

